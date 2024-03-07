Κατάπτυστη, απαράδεκτη, σεξιστική και άκρως υποτιμητική για το γυναικείο φύλο χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Ρωμανός τη δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα περί φοιτητριών που οδηγούνται σε «sugar daddies» λόγω υψηλών διδάκτρων.



Όπως αναφέρει ο κ. Ρωμανός, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επιχειρηματολογώντας από βήματος Βουλής κατά των μη κρατικών Πανεπιστημίων, έκανε την αδιανόητη δήλωση ότι οι φοιτήτριες για να πληρώσουν τα δίδακτρά τους «θα αναγκάζονται να αναζητούν “sugar daddies” με τα γνωστά ανταλλάγματα». Πρόκειται για μία κατάπτυστη, απαράδεκτη, σεξιστική και άκρως υποτιμητική για το γυναικείο φύλο δήλωση.

Πηγή: skai.gr

«Φανταστείτε μόνο τι θα γινόταν εάν αυτή η αθλιότητα είχε ειπωθεί από πολιτικό οποιουδήποτε άλλου χώρου. Τώρα, είναι απλώς Πέμπτη» καταλήγει ο εκπρόσωπος της ΝΔ.

