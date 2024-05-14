Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ενώ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα κατασχεθέντα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για αυτόν τον σκοπό.

«Ό,τι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατέστρεψε στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για να το ανοικοδομήσει, είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Εργαζόμαστε με τους εταίρους μας στη G7 για να δούμε πώς τα κατασχεθέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της ζημιάς που συνεχίζει να κάνει ο Πούτιν», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε ομιλία του στο Κίεβο.



Πηγή: skai.gr

