Βουλή - Φάμελλος : Η κυβέρνηση καταστρατηγεί το Σύνταγμα

Για «αντισυνταγματική μεθόδευση» της κυβέρνησης όσον αφορά το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας σήμερα στη Βουλή στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης, σε συνέχεια της κατάθεσης της ένστασης αντισυνταγματικότητας.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βλέπει το Σύνταγμα ως «εμπόδιο και αναχρονισμό», καταλογίζοντάς της «σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας».

Σχολίασε, πως η κυβέρνηση «παίζει με τις λέξεις», όταν κάνει λόγο για «μη κρατικά πανεπιστήμια» και ότι την ενοχλεί κάθε τι που είναι «δημόσιο».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ «δε χωράει καμία σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16», σημειώνοντας πως η ίδια η ΝΔ είχε υποστηρίξει πως για να προχωρήσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο είναι αναγκαία η αναθεώρησή του. «Τι άλλαξε; Σας ήρθε ξαφνικά η φώτιση; Πολύ απλά τώρα έχουμε μια κυβέρνηση ασύδοτη, που δεν διστάζει μπροστά σε κάθε δυνατή παραβίαση του κράτους δικαίου, που παρεμβαίνει εις βάρος όλων των θεσμών και των κανόνων και αυτό το κάνει με περισσό θράσος και υποκρισία. Για να τακτοποιήσετε κολλητούς και να παίξετε το παιχνίδι της εξουσίας με μεγάλη ευκολία βαφτίζετε το κρέας ψάρι», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε, πως η κυβέρνηση δεν περιμένει «την πιθανή αναθεωρητική διαδικασία γιατί είναι πολλά τα λεφτά και τα συμφέροντα». Προειδοποίησε, επίσης, ότι η «απαξίωση του Συντάγματος», τροφοδοτεί «αντιπολιτικές και ακροδεξιές στάσεις και συμπεριφορές».

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος που ξεκαθαρίζουν ότι απαγορεύεται «η εμπορευματοποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας». «Τα πανεπιστήμια δεν είναι επιχειρήσεις. Οι φοιτητές δεν είναι πελάτες. Οι διδάσκοντες δεν υπόκεινται στο διευθυντικό δικαίωμα κανενός εργοδότη. Ούτε η ακαδημαϊκή διδασκαλία ούτε η έρευνα υπόκεινται στο δικαίωμα του εργοδότη», είπε.

Αναφερόμενος, στο επιχείρημα περί «υποχρέωσης» της χώρας απέναντι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, είπε πως «είναι ξεκάθαρο ότι οι υποχρεώσεις μας στην Ευρώπη αναφέρονται σε φορείς τριτοβάθμιας και όχι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» και πως καταρρίπτεται από το γεγονός ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει εγκαλέσει ποτέ στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Επισήμανε, μάλιστα, ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος έχει συνδεθεί στο παρελθόν με «πολιτισμικές μάχες» όχι μόνο ανάμεσα σε συνταγματολόγους και στα κόμματα, αλλά με κινητοποιήσεις πολιτών και φοιτητών, γι' αυτό «φοβάται» η κυβέρνηση την «αναθεωρητική διαδικασία».

«Οι μεθοδεύσεις σας απαξιώνουν την έννομη τάξη, απαξιώνουν το Σύνταγμα, την νομολογία, τον επιστημονικό κόσμο. Και ανησυχούμε αν η ακόμα μία φορά απαξίωση του κανονιστικού κύρους του Συντάγματος, ανοίγει τον δρόμο για νέες αυταρχικές επιλογές και παραβιάσεις», υπογράμμισε ο Σ. Φάμελλος.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι «το νομοσχέδιο είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικό» και κάλεσε όλους τους βουλευτές να μην «καταπατήσουν τον όρκο τους» και να ψηφίσουν την ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Όπως είπε, σε αυτήν την ψηφοφορία «κρίνεται και το αν θα συνεχιστεί η συζήτηση του νομοσχεδίου», αλλά και «πώς θα συνεχίσει την πορεία της αυτή η κατάφωρα αυταρχική, αντιδημοκρατική και με αντισυνταγματικές λειτουργίες κυβέρνηση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, είναι εδώ για να «σταματήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια» και «συνολικά τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Το βάρος πέφτει στους βουλευτές της συμπολίτευσης αν θα πάρουν θέση με τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας», κατέληξε.

