Σχετικά με τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση αλβανικού δικαστηρίου για τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, διπλωματικές πηγές τονίζουν τα εξής:

1. Η καταδικαστική απόφαση εντείνει τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με την αντικειμενικότητα της δικαστικής κρίσης.

2. Κατά το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας της δίκης για τα δυο μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας προέκυψαν σημαντικές αντιφάσεις στο υλικό.

3. Υπήρξε παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας λόγω έξωθεν δηλώσεων και πράξεων που συνηγορούσαν υπέρ της καταδίκης.

4. Η τελική ποινή είναι προφανώς δυσανάλογη σε σχέση με την έκταση του φερόμενου αδικήματος.

5. Η δυσανάλογη ποινή φυλάκισης διατηρεί σε ομηρία τον εκλεγμένο δήμαρχο και διατηρεί στη δημαρχία τον ηττηθέντα υποψήφιο, παρά τη ρητή προ μηνών δικαστική απόφαση που επέβαλε την άμεση απομάκρυνσή του.

6. Η επιλεκτική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και η προεξόφληση δικαστικών κρίσεων δεν συνάδει με το κράτος δίκαιου.

7.Δεν πρόκειται για διμερές ζήτημα αλλά για ζήτημα κράτους δικαίου, το οποίο ως κοινοτικό κεκτημένο συνιστά σαφή προϋπόθεση για την πρόοδο των ενταξιακών διαδικασιών.

8. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την υπόθεση και αναμένει μια γνήσια αντικειμενική κρίση στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

