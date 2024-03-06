Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» του Υπουργείου Παιδείας που είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Νέα Αριστερά και Νίκη.

Η τριήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου ξεκίνησε λίγο μετά τις 10.00 π.μ με πέντε ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Νέα Αριστερά και Νίκη και ένα κάλεσμα από την Νέα Αριστερά προς τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Η συζήτηση στην ολομέλεια, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την παρασκευή με την ψηφοφορία επί του νομοσχεδίο, βρίσκεται σε εξέλιξη με ενδεικτικό του ενδιαφέροντος να αποτελεί η εγγραφή 167 βουλευτών που ζήτησαν να λάβουν τον λόγο, ενώ αναμένονται τις επόμενες ημέρες και οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων.

Να σημειωθεί ότι στην ψηφοφορία που προηγήθηκε στην αρμόδια επιτροπή και αποτελεί ένα πρώτο δείγμα για την τελική στάση των κομμάτων στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής η ΝΔ ψήφισε θετικά καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, ΚΚΕ, Σπαρτιάτες και Νίκη ενώ Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν.

Οι τοποθετήσεις των εισηγητών

Με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση συνεχίζει την πορεία των ριζικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας και βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Κτιστάκης. Σημείωσε ότι «αυτή η πορεία αποτυπώνεται σε ολόκληρο το σχέδιο νόμου και όχι μόνο στο Δ΄ μέρος, αυτό για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο οποίο έχει επικεντρωθεί πολύ περισσότερο ο δημόσιος διάλογος». Όπως είπε, τα δύο πρώτα μέρη ενδυναμώνουν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αντίστοιχα, ενώ το τρίτο μέρος ενισχύει τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, υιοθετώντας μάλιστα τη μεγάλη πλειοψηφία των προτάσεων των πρυτάνεων.

Μιλώντας για τις ρυθμίσεις που αφορούν στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, είπε ότι «αντιμετωπίζουν το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, με βάση τις ανάγκες και τις επιταγές τής σύγχρονης εποχής». Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη συνταγματικότητα των σχετικών άρθρων είπε ότι «το νόημα των διατάξεων του Συντάγματος προσδιορίζεται όχι από την προσωπική βούληση των συντακτών, αλλά αντικειμενικά, δηλαδή από την ένταξη και τη θέση τού συγκεκριμένου κανόνα στο όλο σύστημα της ισχύουσας έννομης τάξης, καθώς και από τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και εν γένει συνθήκες». Το Σύνταγμα, προσέθεσε, επιδιώκει να αποκτήσει το στοιχείο της μακροβιότητας και με τις διατάξεις επιχειρεί να τυποποιήσει νομικά τον μακρύ ιστορικό σκοπό του».

Για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων επέκρινε την κυβέρνηση, ο εισηγητής του μειοψηφίας Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο αποτελεί πολιτική επιλογή τής κυβέρνησης για την υλοποίηση του νεοφιλελεύθερου «δόγματος Πισσαρίδη, που επιτάσσει τη μετατροπή της εκπαίδευσης από δημόσιο αγαθό σε αγοραίο προϊόν» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνέχισε: «Η ακαδημαϊκή έρευνα δεν μπορεί να είναι εμπόριο, δεν μπορεί να είναι επιχείρηση». Υπογράμμισε επίσης ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί και όχι να ορίζεται και να κατευθύνεται από τους νόμους της αγοράς.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι «απολύτως απέναντι σε κάθε μεθόδευση διάρρηξης του Συντάγματος» είπε ο αγορητής του κόμματος, Στέφανος Παραστατίδης. «Συνιστά πατριωτικό μας καθήκον η τήρηση του Συντάγματος, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι δεν αρκεί να είμαστε μονάχα φρουροί του Συντάγματος, αλλά και σύγχρονοι διαμορφωτές του, πάντα θεσμικά, στην συζήτηση για την αναθεώρησή του», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσε: «Σε φραντσάιζ ”παραρτήματα”, που θα μοιάζουν με πανεπιστήμια και θα παροξύνουν μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων, δεν συναινούμε».

Η κυβέρνηση αγνοεί αυτούς που πραγματικά αφορά αυτό το «έκτρωμα» και επιλέγει να ακούει τον ΣΕΒ, τα επιμελητήρια και τις εργοδοτικές ενώσεις, είπε η αγορήτρια του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτενά. Δεν ακούτε την πραγματική πλειοψηφία είπε η κυρία Κτενά, καλώντας την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο.

Χαίρει «ιδιαίτερης ερμηνείας» ότι το άρθρο 16 περιέχει το ρήμα «απαγορεύω» και το επίρρημα «αποκλειστικά» (από δημόσια ιδρύματα) ρώτησε ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κων/νος Μπούμπας. Θέλετε να ξεκινήσετε μία συζήτηση περί της αναθεώρησης του άρθρου 16; Ξεκινήστε την, με τις 180 και 200 ψήφους που χρειάζεται, και με τις δύο κοινοβουλευτικές περιόδους, όπως προστάζει ο νομοθέτης, είπε ο κ. Μπούμπας.

Το νομοσχέδιο υπονομεύει τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ναρκοθετεί το παρόν και το μέλλον χιλιάδων καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών αλλά και αποφοίτων είπε η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη. Θέλετε μπίζνες ακόμα και εάν είναι να παραβιαστεί το Σύνταγμα οι νόμοι και το κράτος δικαίου, προσέθεσε η κυρία Τζούφη, το κόμμα της οποίας κατέθεσε αίτηση αντισυνταγματικότητας, όπως νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η ΚΟ Νίκη.

Πολλοί επικαλούνται το Σύνταγμα «α λα καρτ» είπε ο αγορητής της ΚΟ Σπαρτιάτες, Ιωάννης Κόντης. «Υπάρχουν κάποιοι που μας πάνε στο εκλογοδικείο και θέλουν να μοιράσουν τις έδρες μας σαν τραπουλόχαρτα [...] Να είμαστε υπέρμαχοι του Συντάγματος πάντοτε και όχι όποτε μας συμφέρει, είτε ιδεοληπτικά είτε επειδή ...είναι οι Σπαρτιάτες... ρίχτους στην καταβόθρα» είπε ο κ. Κόντης.

Η αγορήτρια της ΚΟ Νίκη, Ασπασία Κουρουπάκη ρώτησε εάν είναι σύμφωνο με την αρχή τής διάκρισης των εξουσιών, η κυβέρνηση να νομοθετεί αντίθετα στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν επί της συνταγματικότητας ενός τόσο σοβαρού ζητήματος όπως η λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΙ; Ποιος ασκεί τη δικαστική εξουσία σε αυτή τη χώρα; Οι δικαστές ή οι βουλευτές; είπε η κυρία Κουρουπάκη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ξεκαθάρισε ότι «εμείς θα καταψηφίσουμε ό,τι προσκρούει στην προϋπόθεση για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευση, δηλαδή εν προκειμένω ό,τι αφορά ιδιωτικοποίηση μέσω διδάκτρων της ανώτατης εκπαίδευσης, και θα υπερψηφίσουμε ό,τι αφορά ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου».



Τοποθετούμενη ως εισηγήτρια του κόμματός της στο νομοσχέδιο, είπε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα επανέρχεται στη «δέσμευση» της κυβέρνησης, «ότι πια δεν μιλάτε για υπέρβαση του Συντάγματος ούτε για υπερσυνταγματικής ισχύος ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά μιλάτε για νομοθέτηση στο πλαίσιο του Συντάγματος [..] Και θα επανέλθουμε την ώρα που άλλοι θα σας καλούν να αναθεωρήσετε το Σύνταγμα..» είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: Skai - ΑΠΕ

