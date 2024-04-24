«Δεχθήκαμε λεκτική επίθεση από τον Φλώρο, άρχισε να μας απειλεί και να μας βρίζει. Για να τον αποφύγουμε λοιπόν βγήκα εκτός της αιθούσης» περιγράφει ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος για την επίθεση στη Βουλή, για την οποία κατηγορείται ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος διώκεται για κακούργημα.



«Δεν πρόλαβα να αντιδράσω ούτε να μιλήσω, ούτε να απαντήσω, ούτε τίποτα. Δέχθηκα γροθιές στο πρόσωπο και με έπιασε από το λαιμό και με έσυρε στο πάτωμα» λέει ο βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» στο Star για το επεισόδιο στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

Σε ερώτηση για το αν όντως μίλησε με υβριστικά λόγια για την μητέρα του Κωνσταντίνου Φλώρου, ο Βασίλης Γραμμένος το αρνείται: «Δεν έχω να απαντήσω σε φαντασίες του κάθε ενός».Όσον αφορά τονεπιμένει ότι ο Βασίλης Γραμμένος μίλησε με υβριστικά λόγια για τη μητέρα του.«Δεν επιτρέπω σε κανέναν, ειδικά τη μητέρα μου που είναι ό,τι πιο ιερό έχω να την πιάνει στο στόμα του… Αμύνθηκα! Είναι και ο αστυνομικός μάρτυρας. Γιατί ο κύριος Γραμμένος με έσπρωξε, με απώθησε με σκοπό να μπει στην αίθουσα. Μια χαρά είναι, τίποτα δεν έπαθε. Απλά τον έριξα κάτω».Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Βασίλης Γραμμένος έχει μεταξύ άλλων, κάταγμα στη μύτη. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος κρατείται, μέχρι να απολογηθεί αύριο (25/4/24) καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία, κατηγορούμενος για κακούργημα…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.