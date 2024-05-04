Ενώπιον της Ανακρίτριας υπηρεσίας απολογείται σήμερα ένας 31χρονος Τούρκος διακινητής μεταναστών που συνελήφθη στις 2 Μαΐου 2024 από λιμενικούς στην Σύμη.

Περί ώραν 23.55 της 1ης Μαΐου 2024 οι λιμενικοί εντόπισαν βόρεια της Σύμης πλησίον της βραχονησίδας Πλάτη ένα ακυβέρνητο πνευστό σκάφος παρασυρόμενο άνευ φανών ναυσιπλοΐας με έναν επιβαίνοντα Τούρκο υπήκοο.

Λίγη ώρα αργότερα το Λιμενικό ενημερώθηκε τηλεφωνικά από ιδιώτη για την ύπαρξη μεταναστών στην περιοχή Νημπορειού. Οι λιμενικοί εντόπισαν 14 μετανάστες οι οποίοι εξεταζόμενοι κατέθεσαν ότι εκκίνησαν από παραλία ανατολικά πόλης Ντάτσα με το ταχύπλοο σκάφος ενώ αναγνώρισαν τον Τούρκο ως τον κυβερνήτη του.

Απολογούμενος ο 31χρονος αφού γνωστοποίησε ότι έχει καταδικαστεί στην Τουρκία γιατί σκότωσε έναν άνθρωπο με κυνηγετικό όπλο, διότι πείραξε την αδερφή του σε ηλικία 20 ετών, αρνήθηκε ότι μετέφερε τους μετανάστες υποστηρίζοντας ότι του τηλεφώνησε ένας Σύρος και ήθελε να του αναθέσει την μεταφορά έναντι αμοιβής 3.000 ευρώ. Η μεταφορά όπως είπε έγινε από άλλο άτομο και ο ίδιος είναι ψαράς και το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει κενό περιεχομένου το σκάφος.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.