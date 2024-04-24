Χαρίτσης: Δεν θα ξεμπερδέψετε με την Αριστερά

Την ανάγκη να αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης πρόβαλε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς κατά την παρουσίαση των υποψηφίων ευρωβουλευτών του κόμματος.

Ακολούθως πρόσθεσε: "Να είναι αυτό το σήμα για την αλλαγή των συσχετισμών και στη χώρα μας. Να ηττηθεί η Δεξιά. Να ηττηθεί η συμβιβασμένη, βολική για την κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Να ανοίξει ο δρόμος για την ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του αριστερού και ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Να βγει ενισχυμένη και δυνατή η Αριστερά!".

Παρουσιάζοντας το ευρωψηφοδέλτιο είπε: "Ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους -γυναίκες και άνδρες- που προέρχονται από κάθε σημείο της χώρας και τον απόδημο ελληνισμό. Ένα ψηφοδέλτιο που εγγράφεται σε μια μακρά παράδοση, ανανεωτική και ριζοσπαστική, με ανθρώπους - σημεία αναφοράς, που τίμησαν την Αριστερά και άφησαν και αφήνουν έντονο αποτύπωμα στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Αυτή είναι η Αριστερά της εποχής μας! Αυτή είναι η δική μας Αριστερά! Αυτή είναι η Νέα Αριστερά! Σήμερα, εδώ, απαντάμε στην απαξίωση και στον ευτελισμό της πολιτικής".

Άσκησε κριτική στις πολιτικές δυνάμεις: "Οι πολίτες της χώρας μας κοιτάζουν την κεντρική πολιτική σκηνή με απέχθεια· με απογοήτευση· με αγανάκτηση· ίσως με κάποιο δειλό ενδιαφέρον· ίσως και με κάποια ελπίδα που όμως πολύ δύσκολα θα την αφήσουν να εκδηλωθεί και να μετατραπεί σε εμπιστοσύνη. Γιατί βλέπουν τις αντικοινωνικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Τις πολιτικές που προσβάλλουν τους πολίτες, εντείνουν τις ανισότητες, υπονομεύουν τις προοπτικές των νέων ανθρώπων. Βλέπουν και τις επιλογές της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μιας αντιπολίτευσης που αδυνατεί να εκφράσει την κοινωνική δυναμική. Μιας αντιπολίτευσης βολικής για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βλέπουν κυρίως την απουσία ουσιαστικής πολιτικής συζήτησης για τα μεγάλα ζητήματα που τους απασχολούν. Βλέπουν τα ψηφοδέλτια των κάθε λογής celebrities, των μεταγραφών με ποδοσφαιρικούς όρους, τα επικίνδυνα παιχνίδια της πατριδοκαπηλείας".

Ακολούθως διακήρυξε: "Εμείς όμως το λέμε καθαρά: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε όλοι ίδιοι. Η πολιτική επιστρέφει γιατί διεκδικούμε και μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Το λέμε και θα το ξαναπούμε: Δεν θα ξεμπερδέψετε με την Αριστερά! Γιατί η Αριστερά είναι η μόνη απάντηση στις πολιτικές της Δεξιάς. Γιατί η Αριστερά είναι η ιστορία των καλύτερων στιγμών του παρελθόντος. Γιατί η Αριστερά είναι το μέλλον!".

Ο κ.Χαρίτσης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση: "Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολιτική και οικονομική ένωση σε κρίση. Σε υπαρξιακή πλέον κρίση, επειδή αυτό έχουν επιλέξει οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στο εσωτερικό της. Η ευρωπαϊκή Δεξιά έχει μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν οργανισμό εγκλωβισμένο σε αδιέξοδα. Αν η Ευρώπη δεν αλλάξει πορεία δραστικά, σύντομα θα ταυτιστεί με την καταστροφή: τον πόλεμο, τη φτώχεια, την οικολογική και επισιτιστική κρίση".

Στην συνέχεια περιέγραψε τους στόχους της Νέας Αριστεράς: "Παλεύουμε για την Ειρήνη. Για μια Ευρώπη που θα αναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των περιφερειακών συγκρούσεων. Για μια Ευρώπη πόλο σταθερότητας και ειρήνης. Για μια Ευρώπη αντίστασης στους πολεμικούς σχεδιασμούς".

Αναφέρθηκε στις "αιτίες της κρίσης": "Η κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αποτυχία. Η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάζει τα δεδομένα, δεν αντιμετωπίζει τις ανισότητες ούτε στο εσωτερικό των κρατών μελών, ούτε μεταξύ των κρατών μελών. Εμείς παλεύουμε για την Ευρώπη της συμπεριληπτικής ανάπτυξης. Όπου η οικονομία θα υπηρετεί την κοινωνία και όχι το αντίστροφο. Με ένα νέο Σύμφωνο Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, που θα θέτει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και θα αξιοποιεί εναλλακτικούς του ΑΕΠ και του χρέους δείκτες, καταλληλότερους για τη μέτρηση της ουσιαστικής βιωσιμότητας και ευημερίας. Με αμοιβαιοποίηση του κρατικού χρέους με κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό. Με την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με τη θέσπιση Οδηγιών και Κανονισμών για την προς τα πάνω εναρμόνιση των μισθών και την καθιέρωση ενός ελάχιστου κοινού επιπέδου προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων. Με την δημιουργία και ενίσχυση χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης της παραγωγικής βάσης και του κοινωνικού κράτους - το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν πρέπει να είναι η εξαίρεση στον κανόνα της λιτότητας, αλλά να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά!".

Ειδική αναφορά έκανε στην "δίκαιη πράσινη μετάβαση": "Η πράσινη μετάβαση είναι όμως αναγκαία και ανεπίστρεπτη. Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Το πραγματικό ερώτημα είναι: Πράσινη μετάβαση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης ή Πράσινη μετάβαση ως ένα ακόμα πεδίο κερδοσκοπίας; Η μόνη απάντηση είναι η πρόταση της Αριστεράς: δίκαιη πράσινη μετάβαση ώστε το κόστος της μετάβασης να το πληρώσουν αυτοί που μέχρι τώρα πλουτίζουν από την καταστροφή του περιβάλλοντος".

Επαναλαμβάνοντας την επίθεση στην κυβέρνηση ανέφερε: "Δεν είναι τυχαίο πως η Νέα Δημοκρατία, αν και θέλει να χαρακτηρίζεται ως φιλο-ευρωπαϊκή δύναμη, είναι εκείνη η κυβέρνηση που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα τη χώρα, καθιστώντας την αντικείμενο έρευνας και καταδίκης για παραβίαση του Κράτους Δικαίου: Για τις υποκλοπές, την ελευθερία του τύπου, τα pushbacks, την αδιαφανή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Έγκλημα των Τεμπών. Αυτή είναι η Ευρώπη της Νέας Δημοκρατίας: η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η ξενοφοβία, η ανάπτυξη των λίγων που εγγυάται την επόμενη οικονομική κρίση για τους πολλούς".

Κλείνοντας υπογράμμισε: "Στην κάλπη των Ευρωεκλογών πρέπει να σταλεί ένα σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ. Στην κάλπη των ευρωεκλογών το μεγάλο στοίχημα είναι να προκύψει μια προοδευτική πλειοψηφία. Με σαφές το κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ μια δυναμική και μαχητική αριστερά προκειμένου να ανασχεθεί η διάβρωση των θεσμικών κεκτημένων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

