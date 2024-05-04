Έξι άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, τα οποία κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και παράλληλα η Αστυνομία σχημάτισε 13 συνολικά δικογραφίες για άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Ειδικότερα, συνελήφθη στην Πάτρα ένας άνδρας, τον οποίο κατήγγειλε η μητέρα του, διότι την απείλησε λεκτικά.

Επίσης, συνελήφθη μια γυναίκα, την οποία κατήγγειλε ο πρώην σύζυγός της, διότι χτύπησε τα δυο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 9 και 4 ετών και τα απείλησε φραστικά.

Στην περιοχή της Αιγιαλείας, συνελήφθη ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου είχε σχηματιστεί δικογραφία, για ενδοοικογενειακή βία. Τον κατηγορούμενο είχε καταγγείλει η αδελφή του, για λεκτική απειλή. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί βρήκαν, δύο κυνηγητικά όπλα, ένα μονόκαννο φλόμπερ, μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα αεροβόλο όπλο, ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, μία ξιφολόγχη, δύο κουτιά άκαπνης πυρίτιδας, επτά σφαίρες, ένα βλήμα και ένα εργαλείο ανατροφοδότησης φυσιγγίων.

Στην ίδια περιοχή συνελήφθη ένας άνδρας, διότι κτύπησε στο πρόσωπο και απείλησε φραστικά τη σύζυγό του.

Στην Ηλεία, σε περιοχή του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, συνελήφθη ένας άνδρας, τον οποίο κατήγγειλε η πρώην συμβία του, διότι την απείλησε τηλεφωνικά, προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία. Κατά τη σύλληψή του ο κατηγορούμενος φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας βία στους αστυνομικούς.

Στην Αιτωλοακαρνανία, σε περιοχή του Αγρινίου, συνελήφθη ένας άνδρας, τον οποίο κατήγγειλαν η πρώην σύντροφός του και η μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση, σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

