Ευρωεκλογές 2024: Οι 42 υποψήφιοι της Νέας Αριστεράς

Τους 42 υποψήφιους και υποψήφιες ευρωβουλευτές/τριες της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης :

Ακριβούλη Ζωή, Οικονομολόγος, Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Λάρισας

Αλή Αλή, Πληροφορικός

Αμπλάς Θέμης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας

Γιαννακάκη Μαρία , Ιστορικός-Διεθνολόγος

Γιαννοπούλου Έφη, Μεταφράστρια, επιμελήτρια εκδόσεων

Δούκα Μάρω, Συγγραφέας

Θεοδωρίδου Δανάη, Σκηνοθέτρια και ερευνήτρια σύγχρονων παραστατικών τεχνών

Καλομενίδης Γιάννης, Καθηγητής Πνευμονολογίας. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νοσοκομείο "Ο Ευαγγελισμός"

Καμτσίδου Ιφιγένεια, Αν. Kαθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ

Καραμέρης Δημήτρης, Εργαζόμενος στη ΛΑΡΚΟ

Καραμεσίνη Μαρία, Καθηγήτρια πανεπιστημίου, πρώην διοικήτρια ΟΑΕΔ

Καραμήτσος Φιλήμων, Δημοσιογράφος

Καρπόζηλος Κωστής, Ιστορικός

Κασσίμης Χαράλαμπος ,Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώην γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Κατσαρού Αλίκη , Αρχειονόμος & Βιβλιοθηκονόμος - MA Πολιτισμική Κληρονομιά, ελεύθερη επαγγελματίας

Κεραμυδά Δήμητρα, Δικηγόρος αφιερωμένη στην κοινωνικά προσανατολισμένη υπερασπιστική δικηγορία

Κονταράκης Ανδρέας, Αιθουσάρχης, διανομέας ταινιών

Κούλογλου Στέλιος , Δημοσιογράφος, ευρωβουλευτής

Κουλουμπή Νάντια, Γιατρός-ενδοκρινολόγος

Κυμιγκέλη Αθανασία, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών / Ελεγκτής Είσπραξης της ΑΑΔΕ

Λυμπεράκης Πέτρος , Δρ. Οικολογίας. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ)

Μπάκας Σπύρος, Σχολικός διαμεσολαβητής κοινοτήτων Ρομά, Φοιτητής Δημοσιογραφίας

Μπόγρης Αντώνης, Ερευνητής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Έχει διατελέσει σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας

Μυλόπουλος Νικήτας, Καθηγητής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νάσση Όλγα, Ανθρωπολόγος

Νταρουίς Λατίφ, Καθηγητής πανεπιστημίου, εκπρόσωπος Παλαιστινιακής Παροικίας

Παραδέλλης Θεόδωρος, Πανεπιστημιακός

Ρωμανού Νατάσα, Ερευνήτρια της ΝΑΣΑ στη Μοντελική Ωκεανογραφία και το Κλίμα. Διδάσκει ως συμβεβλημένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης

Σακελλαρίδης Γαβριήλ, Οικονομολόγος-επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού Νέας Αριστεράς

Σακισλόγλου 'Ακης, Δημοσιογράφος

Σαράντη Κατερίνα, Πρωταθλήτρια παρατριάθλου

Σιώζου Ινώ, Ειδική σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και περιβάλλοντος

Σταθάκης Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρ. Υπουργός

Στεφανοπούλου Τασία, Γιατρός-παθολόγος

Συγγενιώτου Μαργαρίτα, Λυρική τραγουδίστρια, συνδικαλίστρια

Τόσκας Λάζαρος, Μέλος του κινήματος κατά της εξόρυξης χρυσού-χαλκού στις Σκουριές Χαλκιδικής , πρώην περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

Τσελεπή Αννέτα, Πολιτικός Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας

Φίλης Νίκος, Δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής και υπουργός Παιδείας

Φιλίππου Πέτρος, πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Φλώρου Κατερίνα, Υποψήφια Διδακτόρισσα, εργαζόμενη με μπλοκάκι

Χατζηνικολάου Κορίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας ΑΠΘ

Χρηστίδη Έλενα-Όλγα, Ψυχολόγος, ακτιβίστρια ΛΟΑΤΚΙ+, συνετέλεσε επιστημονικά συνυπεύθυνη του Orlando LGBT+

