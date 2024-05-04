O Ντόντα Χολ κερνά ζελεδάκια Τουρκάλα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

Κύριος με «Κ» ο Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ της Μονακό είχε υποσχεθεί στην Τουρκάλα δημοσιογράφο, Ντενίζ Ακσόι, ότι θα την κεράσει από τα αγαπημένα του ζελεδάκια, σε περίπτωση νίκης της ομάδας του στο Game 4 με τη Φενέρμπαχτσε.

Μετά το break, λοιπόν, των Μονεγάσκων ο 27χρονος τήρησε την υπόσχεσή του και την έκανε πράξη στη flash interview.

«Μου είχες υποσχεθεί ότι θα μου δώσεις ένα ζελεδάκι, εάν νικούσατε. Μπορείς να μου δώσεις το κίτρινο, γιατί πηγαίνει με το φόρεμά μου», είπε στον Χολ η Τουρκάλα δημοσιογράφος και φυσικά ο Αμερικανός της το έδωσε αμέσως.

Donta Hall sa gumenim bombonama po završetku utakmice 🍬



…naravno da je i novinarka Deniz Aksoy dobila jednu 😅 pic.twitter.com/JVPn9diZuw — Flouter (@FlouterNET) May 3, 2024

