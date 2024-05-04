Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και τα παραδοσιακά έθιμα της Κέρκυρας συμμετέχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από το βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

Χθες το βράδυ ακολούθησε την περιφορά του Επιτάφιου του Μητροπολιτικού Ναού και το πρωί τη λιτάνευση ιερού σκηνώματος και το Επιτάφιο του Αγίου Σπυρίδωνα.

Ο κ. Κασσελάκης στις 11.00 το πρωί τήρησε το παραδοσιακό εκρηκτικό έθιμο της Πρώτης Ανάστασης, το σπάσιμο των μπότηδων, έχοντας στο πλευρό του τον σύντροφό του Τάιλερ Μακμπέθ. Από μπαλκόνι 3ου ορόφου στην πλατεία Σπιανάδα πέταξε τον πρώτο μπότη που έπεσε -με τον κόσμο να παρακολουθεί με ενθουσιασμό.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με το σχετικό βίντεο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Έχει έρθει η ώρα για την πρώτη ανάσταση εδώ στην Κέρκυρα 11 η ώρα το πρωί. Πάμε να σπάσουμε τους μπότηδες. Και μετά, πρώτα ο Θεός, θα σπάσουμε και αυγά, θα χαλάσουμε τη σούπα σε όλο το σύστημα το οποίο βάζει σκοτάδι αντί για φως στη χώρα μας»

Χρόνια πολλά!

Στις 12.00 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετέβη στο δημαρχείο όπου αντήλλαξε ευχές με τον δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στα καντούνια της πόλης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ντόπιους και επισκέπτες οι οποίοι τον σταματούσαν για ευχές κάποιοι ενώ θέλησαν φωτογραφηθούν μαζί του.

Το βράδυ αναμένεται να κάνει Ανάσταση στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Πηγή Φωτό/Βίντεο: kerkyrasimera.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

