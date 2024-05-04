Στη δίνη των καιρικών φαινομένων έχει παραδοθεί η Βραζιλία, η οποία πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί περισσότεροι αγνοούνται, ενώ οι καταστροφές σε υποδομές είναι ανυπολόγιστες.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από βίντεο, τη στιγμή που το νερό «καταπίνει» γέφυρα στη Σάντα Μαρία.

Δείτε το βίντεο:

This is the moment when the bridge between the Air Base and Vila Figueira collapses and is swept away destroying the access to the city

AJUDE SANTA MARIA pic.twitter.com/o4S6HtvKas — nat DISO SIGNED TTPD 🇧🇷💫 (@wreckmyplanz13) May 2, 2024

Πηγή: skai.gr

