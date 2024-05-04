Λογαριασμός
Πλημμύρες στη Βραζιλία: Η στιγμή που το νερό «καταπίνει» γέφυρα - Δείτε βίντεο

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τα καιρικά φαινόμενα στη Βραζιλία - Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε υποδομές

Βραζιλία

Στη δίνη των καιρικών φαινομένων έχει παραδοθεί η Βραζιλία, η οποία πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί περισσότεροι αγνοούνται, ενώ οι καταστροφές σε υποδομές είναι ανυπολόγιστες.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από βίντεο, τη στιγμή που το νερό «καταπίνει» γέφυρα στη Σάντα Μαρία.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βραζιλία πλημμύρες
