Στη δίνη των καιρικών φαινομένων έχει παραδοθεί η Βραζιλία, η οποία πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί περισσότεροι αγνοούνται, ενώ οι καταστροφές σε υποδομές είναι ανυπολόγιστες.
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από βίντεο, τη στιγμή που το νερό «καταπίνει» γέφυρα στη Σάντα Μαρία.
Δείτε το βίντεο:
This is the moment when the bridge between the Air Base and Vila Figueira collapses and is swept away destroying the access to the city— nat DISO SIGNED TTPD 🇧🇷💫 (@wreckmyplanz13) May 2, 2024
AJUDE SANTA MARIA pic.twitter.com/o4S6HtvKas
