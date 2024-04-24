Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για βιαιοπραγία κατά βουλευτή απήγγειλε ο Εισαγγελέας στον ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες, Κωνσταντίνο Φλώρο για την επίθεση μέσα στην Βουλή σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου.

Ο κ. Γραμμένος στην επίθεση που δέχθηκε υπέστη σωματικές βλάβες όπως κάταγμα ρινικών οστών και διάστρεμμα και διάταση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης ανακοίνωσε ο συνάδελφός του στην ΚΟ της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, επικαλούμενος ιατρικό ανακοινωθέν.

Το σοβαρό επεισόδιο, ενεργοποίησε, με άμεση παρέμβαση του προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, την αυτόφωρη διαδικασία, για διάπραξη κακουργήματος και έτσι ο ανεξάρτητος βουλευτής συνελήφθη αμέσως μετά την πράξη του.

Σε βάρος του βουλευτή ασκήθηκε ποινική δίωξη με βάση το άρθρο 157 του Ποινικού Κώδικα στην κακουργηματική μορφή της πρώτης παραγράφου,που ορίζει ότι:

"Όποιος με βία ή με απειλή βίας επιβάλλει στη Βουλή ή την Κυβέρνηση ή σε μέλος τους την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά τους ,τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής πολιτικού κόμματος".

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε μετά την δίωξη στον Ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία. Μέχρι την απολογία του θα παραμείνει κρατούμενος.

Τo περιστατικό έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα ενόσω στην Ολομέλεια της Βουλής βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση για εξύβριση που κατέθεσε εναντίον του ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλώρου. Ο κατηγορούμενος πριν επιτεθεί, είχε έντονο διάλογο με τον κ. Γραμμένο εντός της αίθουσας. Όταν βρέθηκαν και οι δύο εκτός της αίθουσας, ο κ. Φλώρος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

Πώς ξεκίνησαν όλα - Ο διάλογος που προηγήθηκε

Το επεισόδιο μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή και του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης σημειώθηκε έξω από την Ολομέλεια με τον πρώτο να πιάνει από το λαιμό τον δεύτερο και να τον ρίχνει στο πάτωμα.

Είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους την ώρα που συζητούνταν η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής.

«Νομίζαμε ότι απευθυνόμαστε στοιχειωδώς σε ανθρώπους. Μέσω του κανονισμού, τον απομακρύνω με την φρουρά για 15 ημέρες από τις διαδικασίες. Προφανώς, και θα υπάρξει διαδικασία άρσης της ασυλίας. Θα αντιμετωπίσει και δικαστικά τις συνέπειες» είπε ο κ. Τασούλας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κ. Φλώρος σε διάλογο που είχαν μεταξύ τους ο Β. Γραμμένος του απευθύνθηκε με υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Σύμφωνα πάντα με όσα είπε ο Φλώρος, είχαν τον εξής διάλογο:

Κ. Φλώρος: Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές.

Β. Γραμμένος: Βούλωσε το εσύ σκουπίδι

Κ. Φλώρος: Άντε

Β. Γραμμένος: Γ@@ τη μάνα σου… Εσένα τη μανούλα σου θα τη γα@@@ θα σε πάω και με τα βραχιολάκια μέσα θα το θυμάσαι παλιόπ@@

Διαψεύδει το διάλογο η Ελληνική Λύση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Λύση διαψεύδει το διάλογο σημειώνοντας:

«Εδώ και αρκετή ώρα, διακινείται σε όλα τα sites ένας ευφάνταστος δήθεν διάλογος, μεταξύ του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου και του Βουλευτή των Σπαρτιατών Κωνσταντίνου Φλώρου.

Τον εν λόγω διάλογο έδωσε ο ίδιος ο κατηγορούμενος -για κακούργημα πλέον- αλλά και κάποιοι 'καλοθελητές', που επιχειρούν να εμπλέξουν την Ελληνική Λύση, επινοώντας τον, ως γραμμή υπεράσπισης.

Καλούμε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης να απέχουν από την αναπαραγωγή του, σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη».

