Κένυα- Τανζανία: Σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας του κυκλώνα Χιντάγια

Η Κένυα και η Τανζανία βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού λόγω ενός κυκλώνα που κατευθύνεται προς τις ακτές τους στον Ινδικό Ωκεανό, τη στιγμή που οι δύο αυτές χώρες της ανατολικής Αφρικής, ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, πλήττονται από φονικές πλημμύρες.

Περίπου 400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην ανατολική Αφρική από τον Μάρτιο και δεκάδες χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις, έχουν παρασύρει κατοικίες και έχουν καταστρέψει δρόμους και γέφυρες.

Ο πρόεδρος της Κένυας Γουίλιαμ Ρούτο χαρακτήρισε «τρομερές» τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τη χώρα, που θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον πρώτο κυκλώνα στην ιστορία της, και ανέβαλε επ' αόριστον το εκ νέου άνοιγμα των σχολείων που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Ο τροπικός κυκλώνας Χιντάγια αναμένεται να φθάσει στις ακτές της Κένυας και της Τανζανίας κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τον Ρούτο, ο κυκλώνας «αναμένεται να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές, σφοδρούς ανέμους και μεγάλα, επικίνδυνα κύματα».

Στην Κένυα, από τον Μάρτιο, τουλάχιστον 210 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αγνοείται η τύχη σχεδόν 100 άλλων, με 165.000 ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.

«Καμία γωνιά της χώρας μας δεν έχει γλιτώσει από τις καταστροφές αυτές», δήλωσε ο πρόεδρος. «Δυστυχώς, δεν έχουμε δει το τέλος αυτής της επικίνδυνης περιόδου».

Ο κυκλώνας Χιντάγια θα συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 165 χιλιομέτρων την ώρα όταν φθάσει σήμερα στη γειτονική Τανζανία, σύμφωνα με το περιφερειακό μετεωρολογικό κέντρο ICPAC.

Η περίοδος των κυκλώνων στον νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό συνήθως είναι από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Τανζανίας δήλωσε σήμερα σε ανάρτηση στο Χ ότι ο κυκλώνας απείχε χθες βράδυ περίπου 125 χιλιόμετρα από την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, το Νταρ ες Σαλάμ, προκαλώντας σφοδρές βροχοπτώσεις που συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους σε αρκετές παράκτιες περιοχές. Κάλεσε επίσης τους κατοίκους στις επικίνδυνες περιοχές και τους εργαζόμενους στη ναυτιλία να λάβουν «τις μέγιστες προφυλάξεις».

Τουλάχιστον 155 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τανζανία σε πλημμύρες και κατολισθήσεις που έχουν καταστρέψει καλλιέργειες και έχουν παρασύρει κατοικίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.