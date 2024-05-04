Η Πολωνία καταδίκασε τις κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη ρωσική οργάνωση APT28 στη Γερμανία και την Τσεχία, λέγοντας ότι και η ίδια αποτέλεσε στόχο.

Η Πολωνία εκφράζει την αλληλεγγύη της με τη Γερμανία και την Τσεχία μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε βάρος των δημοκρατικών τους θεσμών και των πολιτικών τους κομμάτων, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Χθες, η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις κατά του κυβερνώντος κόμματός της, κατά εταιριών καθώς και στόχων σε άλλες χώρες και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν συνέπειες, οι οποίες δεν διευκρινίστηκαν.

«Η Πολωνία, που είναι επίσης ένας από τους στόχους των επιθέσεων της APT 28, καταδικάζει σφόδρα τις επαναλαμβανόμενες, απαράδεκτες και επιζήμιες δραστηριότητες από ρωσικές οντότητες στον κυβερνοχώρο», σύμφωνα με το υπουργείο.

Στην ανακοίνωση δεν περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

