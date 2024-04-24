Κικίλιας για ΑΙΓΙΣ: Mάχη το καλοκαίρι

Διαγωνισμοί ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν προκηρυχθεί μέσα σε εννιά μήνες στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας κατά τη διάρκεια παρουσίασης της εξέλιξης του εξοπλιστικού προγράμματος "ΑΙΓΙΣ" που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως είπε, έργα ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ θα προκηρυχθούν μέχρι το τέλος Μαΐου, ανεβάζοντας το ποσό σε 1,82 δισεκατομμύρια ευρώ και προσέθεσε ότι πριν τον Αύγουστο το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο του. Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι το ΑΙΓΙΣ «είναι ένα τεράστιο όπλο, το οποίο, όμως, θα αρχίσει να παραδίδεται από το 2025». «Η φετινή αντιπυρική περίοδος θα είναι πολύ δύσκολη. Απαιτεί από εμάς- πολιτικούς, επιχειρησιακούς και πολίτες- ένα άλλο επίπεδο ετοιμότητας και εγρήγορσης. Αυτό που σας υπόσχομαι είναι μάχη, μάχη και μάχη», υπογράμμισε.

«Ο πρωθυπουργός μου ζήτησε την άμεση επιτάχυνση και υλοποίηση του εμβληματικού προγράμματος ΑΙΓΙΣ ύψους 2,1 δις», σημείωσε ο κ. Κικίλιας και τόνισε ότι ο πρωθυπουργός, «διασφάλισε μια πολύ υψηλή χρηματοδότηση από πολλαπλές πηγές για την υλοποίηση του πιο φιλόδοξου σχεδίου εξοπλισμού και υλικοτεχνικών υποδομών στην ιστορία του Ελληνικού κράτους για την Πολιτική Προστασία: Του εμβληματικού προγράμματος ΑΙΓΙΣ», ενώ ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση για τη συμβολή του στην υλοποίηση του ΑΙΓΙΣ καθώς και τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά για τη συμβολή στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προγράμματος.

Παράλληλα ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στους άντρες και τις γυναίκες της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της ΕΜΟΔΕ, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στους εθελοντές μας, οι οποίοι, όπως επισήμανε, «δίνουν μάχες υπό δύσκολες έως ακραίες συνθήκες, καθώς πάντα -μα πάντα- αντιμετωπίζουν κάποια κρίση μικρή ή μεγάλη, με ή χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας».

«Αυτή είναι η δουλειά τους -αυτή είναι η ζωή τους. Και αυτό πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε», σημείωσε ο υπουργός.

Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και τι αυτό περιλαμβάνει.

Όπως είπε, το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ συνολικού ύψους σχεδόν 2,1 δισ. Ευρώ ( 2.077.494.365Euro) χωρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης. Ο πρώτος άξονας είναι η αναβάθμιση υποδομών και εγκαταστάσεων (216.101.632Euro), ο δεύτερος είναι τα συστήματα προειδοποίησης και µέσα πρόληψης (346.264.004Euro), ο τρίτος είναι ο εξοπλισµός και τα µέσα υποστήριξης και συντονισµού (193.091.652Euro) και ο τέταρτος είναι ο επιχειρησιακός εξοπλισµός και τα µέσα αντιµετώπισης (1.322.037.079Euro).

Ειδικότερα, όσον αφορά τον πρώτο άξονα της αναβάθµισης υποδοµών και εγκαταστάσεων, όπως είπε, ο κ. Κικίλιας, εστιάζει στην πρόληψη και περιλαμβάνει έργα όπως πάρκο προσοµοίωσης φυσικών καταστροφών, εξοπλισµό Εθελοντικών Οργανώσεων, 465 οχήµατα µεταφοράς, δασοπυρόσβεσης και αντιµετώπισης φυσικών και λοιπών καταστροφών για το προσωπικό, τα οποία μαζί με τα υπόλοιπα που είναι αμιγώς του Πυροσβεστικού Σώματος θα ανέλθουν στα 1100 πυροσβεστικά και λοιπά οχήματα για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας. Επιπλέον ο πρώτος άξονας του προγράμματος ΑΙΓΙΣ αφορά την αναβάθµιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού και τη βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού του Εθνικού Μηχανισµού.



«Χωρίς εκπαίδευση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους πολίτες, αλλά και για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και για τους ενστόλους προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που έρχονται», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Τα συστήματα προειδοποίησης και µέσα πρόληψης, αποτελούν τον δεύτερο άξονα του ΑΙΓΙΣ, ο οποίος επικεντρώνεται στην ετοιμότητα. Ο εγκέφαλος της πολιτικής προστασίας, όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας είναι η Εθνική Βάση Δεδομένων, ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης. Παράλληλα στον δεύτερο άξονα περιλαμβάνονται η προµήθεια συστηµάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης (ευαίσθητες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.), η προµήθεια εξοπλισµών συστηµάτων πρόληψης, αντιµετώπισης, διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης, η προµήθεια µετεωρολογικών σταθµών για την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών, η προµήθεια 7 σταθµών επικοινωνιών -Radar έκτακτης ανάγκης και παροχής κλιµατολογικών δεδοµένων περιοχών ενδιαφέροντος καθώς και η προµήθεια 250 Ασθενοφόρων, αναβάθµιση-ενσωµάτωση τεχνολογιών 112 επόµενης γενιάς NG112 για την πολιτική προστασία.

Αναφορικά με τον τρίτο άξονα του ΑΙΓΙΣ, που αποτελείται από εξοπλισµό, µέσα υποστήριξης και συντονισµού, όπως είπε ο κ. Κικίλιας την αντιμετώπιση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: Προµήθεια τριών ελικοπτέρων µεσαίου τύπου για υγειονοµικές αποστολές, αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και για τη µεταφορά της οµάδας πρώτης απόκρισης διαχείρισης συµβάντων της Γ.Γ.Π.Π. προµήθεια 3 Turboprop ∆ικινητήριων Αεροσκαφών (air-surveillance) ως Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδοµένων, προµήθεια ενός Δικινητήριου Αεροσκάφους µεταφοράς οµάδας Πρώτης Απόκρισης -συντονισµού επιχειρήσεων-αεροδιακοµιδών, προµήθεια 101 µη επανδρωµένων αεροσκαφών (ΜηΕΑ) Drones, 13 Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων για τις 13 Περιφέρειες που θα αποτελούνται από ( 13 Επιχειρησιακά VAN, 13 Βοηθητικά Οχήµατα και 13 drones)

Τέλος, ο τέταρτος άξονας του ΑΙΓΙΣ σχετίζεται με τον επιχειρησιακό εξοπλισµό και τα µέσα αντιµετώπισης και αφορά την αποκατάσταση. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την προµήθεια 10 µεσαίου τύπου (Ε/Π) πυρόσβεσης Ελικοπτέρων , προµήθεια 7 νέων πυροσβεστικών Α/Φ τύπου Canadair DHC 515, αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό 7 Α/Φ Canadair CL 415, προµήθεια 25 Αμφιβίων Μονοκινητήριων Αεροσκαφών (Α.Μ.Α.) Σταθερής Πτέρυγας , 300 οχήµατα Επιτήρησης Αγροδασικών Περιοχών για τη ∆ασική Υπηρεσία ( 300 Αριθµός Οχηµάτων ), 1100 πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα, ειδικά µέσα περιπολίας και αποµάκρυνσης πολιτών και776 οχήµατα που συµβάλλουν στην επιχειρησιακή ετοιµότητα. Παράλληλα στο πλαίσιο του ΑΙΓΙΣ τρέχουν διαγωνισμοί για το υπουργείο Εθνική 'Αμυνας για 83 οχήματα (8 μικρά λεωφορεία, 38 μεγάλα λεωφορεία, 37 ασθενοφόρα) για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΕΛ.ΑΣ.) και συγκεκριμένα 553 οχήματα (122 λεωφορεία µεταφοράς (14-26 θέσεων), 431 μοτοσικλέτες), καθώς και για το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Λ.Σ.) 140 οχήματα (5 βοηθητικά οχήµατα, 88 οχήµατα, 28 λεωφορεία µεταφοράς (8-33 θέσεων) 19 µοτοσικλέτες) όπως επίσης και προμήθεια 29 πλωτών μέσων για τη µεταφορά και αποµάκρυνση πολιτών και λοιπού απαιτούµενου εξοπλισµού. Επιπλέον στο πλαίσιο του ΑΙΓΙΣ περιλαμβάνεται η προµήθεια µέσων ατομικής προστασίας και ατοµικού εξοπλισµού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώµατος και Ε.Μ.Α.Κ , η προµήθεια 23 πτυσσόµενων μεταφερόμενων γεφυρών για αντιμετώπιση πλημμυρών καταστροφών κ.λπ , κινητός υγειονοµικός εξοπλισµός και υποδοµές για την προστασία της δηµόσιας υγείας καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για την άµεση και την προσωρινή διαµονή πληθυσµού µετά την εκδήλωση καταστροφών.

«Το εμβληματικό πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, όπως ομολογεί η αρχαιοελληνική ετυμολογία της λέξης, είναι πράγματι μια ασπίδα. Θα δημιουργήσει ένα ισχυρότατο πλέγμα υλικοτεχνικών μέσων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών που θα χρησιμοποιούνται για την Πολιτική Προστασία της χώρας. Αλλά, μη γελιόμαστε, η πιο ανεκτίμητη ασπίδα προστασίας είναι οι άνθρωποι που ρίχνονται στη μάχη. Αυτούς εξοπλίζουμε, αυτούς στηρίζουμε», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Όπως τόνισε οι πολλαπλές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. «Μιλάμε για ένα νέο πατριωτισμό για να προστατέψουμε τη χώρα, τους ανθρώπους, τη ζωή και τις περιουσίες τους, τα δάση και τα οικοσυστήματα, τα χωράφια και τις καλλιέργειες, τις υποδομές , την οικονομία και τον τρόπο ζωής μας», κατέληξε.

Π. Σταμπουλίδης: Πρωτόγνωρο έργο για τα ελληνικά δεδομένα το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ

Για ένα πρωτόγνωρο έργο για τα ελληνικά δεδομένα και σημαντική παρακαταθήκη για την Πολιτική Προστασία και συνολικά τη χώρα και τους πολίτες έκανε λόγο ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας για το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ». «Είναι ο σχεδιασμός του σήμερα, για το αύριο», σημείωσε. Όπως είπε, είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα προμηθεύεται μαζικά βαρύ εξοπλισμό για την Πολιτική Προστασία, με ανοιχτές και απόλυτα διαφανείς διαδικασίες. Παράλληλα ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει να ωριμάσει και να διενεργήσει 21 διαγωνισμούς για έργα ύψους 960 εκατ. ευρώ. «Τα επόμενα χρόνια η Πολιτική Προστασία θα έχει στη διάθεσή της όλα τα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την προστασία των πολιτών», υπογράμμισε.

Ακόμη αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα "AntiNero" που υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη αντιπυρική περίοδο και είναι σε εξέλιξη.

«Η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας για τη θωράκιση των δασικών μας οικοσυστημάτων και την προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης», επισήμανε.

«Τα προγράμματα ΑΙΓΙΣ και Anti Nero αποτελούν φωτεινά παραδείγματα αποδοτικότητας όταν το κράτος, με ισχυρή πολιτική βούληση, αποφασίζει να συνεργαστεί με μηχανισμούς απαλλαγμένους από τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας, όπως το ΤΑΙΠΕΔ», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο διοικητής της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ ως ένα «πρόγραμμα σταθμό για την Πολιτική Προστασία στη χώρα μας».

«Ποτέ στο παρελθόν η χώρα μας δεν είχε στη διάθεσή της τόσο σημαντικούς πόρους για την πολιτική προστασία και οι οποίοι κατευθύνονται στην προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και κυρίως στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Η πολυεπίπεδη απόκριση στην ένταση της απειλής που συνιστά η κλιματική κρίση και η αμείωτη προσήλωση στην υλοποίηση των έργων είναι καταλύτες για τον μετριασμό των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση απαιτεί σχεδιασμό και και συντονισμό. Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ είναι εδώ, υλοποιείται και είναι χρέος μας υπό την καθοδήγηση του υπουργού και των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας με την πολύτιμη συμβολή του ΤΑΙΠΕΔ και όλων ημών που συντονίζουμε την χρηματοδότηση να συνεχίσουμε την προσπάθεια με έναν και μοναδικό σκοπό να το ολοκληρώσουμε», υπογράμμισε ο κ. Καβαλάκης.

Στην αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων αναφέρθηκε ο Ειδικός Γραμματέας Προγραμμάτων ευρωπαϊκού γραφείου περιφερειακής ανάπτυξης και ταμείου Συνοχής, Γ. Ζερβός.

«Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούμε τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό γίνεται με την στενή συνεργασία μεταξύ των δύο υπουργείων», επισήμανε.

Ακόμη, ο Διευθυντής Χρηματοδοτήσεων Ελλάδος και Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Γιάννης Καλτσάς τόνισε ότι πρόκειται όχι μόνο για την προστασία των πολιτών της Ελλάδας αλλά και την προστασία των πολιτών της ΕΕ, «μιας και μία από τις συνθήκες για τη χρηματοδότηση αυτού του πρότζεκτ από τον θεσμό μας είναι η σύνδεση αυτής της προσπάθειας της χώρας μας με τις προσπάθειες όλων των χωρών της Ευρώπης έτσι ώστε να υπάρχει μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών, την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών».

«Είναι λοιπόν χαρά για εμάς που διαθέσαμε μία πιστωτική γραμμή 595 εκατομμυρίων ευρώ γι αυτή την προσπάθεια η οποία ήταν αυτή που επέτρεψε στο ελληνικό κράτος να βγάλει γρήγορα τους διαγωνισμούς έτσι ώστε να αξιοποιηθούν γρήγορα και κονδύλια δωρεάν χρημάτων ερχόμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ και άλλες πηγές. Είναι μία από τις καίριες επενδύσεις που μπορεί να κάνει το ελληνικό κράτος. Γιατί η πρόληψη είναι πάντοτε πολύ καλύτερη από την αντιμετώπιση των συνεπειών», σημείωσε.

Βασίλης Κοκορομύτης: Εναέριος Συντονιστής Εναέριων μέσων

Για μια τεράστια επένδυση η οποία ενισχύει την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αλλά και τη δική μας έκανε λόγο ο εναέριος συντονιστής εναέριων μέσων, Βασίλης Κοκορομύτης, μιλώντας για το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ. «Μέλος της επιτροπής αναγκαιότητας, στέκομαι στους ταχείς ρυθμούς υλοποίησης του προγράμματος που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και την καλύτερη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να προβλέψουμε επακριβώς ποιες θα είναι οι κλιματολογικές συνθήκες το καλοκαίρι κατά την αντιπυρική περίοδο ή τι θα ακολουθήσει τους φθινοπωρινούς μήνες. Είναι δεδομένο όμως, για όλο το χρόνο μέρα και νύχτα, δίνουμε όλο μας το είναι, για να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας και να υπηρετούμε τη χώρα μας, με πατριωτισμό, υπερηφάνεια και με πλήρη αντίληψη της ευθύνης και του καθήκοντος που έχουμε», σημείωσε ο κ. Κοκορομύτης.

Όπως είπε, ένα μόνο μετράει, «τα παιδιά να γυρίζουν σπίτι». «Αυτό και μόνο έχει σημασία. Δυναμώνεις για την καινούρια μέρα. Την επόμενη δεν ξέρεις πώς είναι και πού θα σε βγάλει. Κάθε αποστολή διαφορετική. Πυροσβέστης στην εργασία. Όχι δουλειά αλλά λειτούργημα. Πατέρας στο σπίτι. Δεν είναι ρόλος απλά καθήκον. Όμως αυτά πάνε μαζί. Ξυπνάς και κοιμάσαι για ένα σκοπό. Τα παιδιά γύρισαν σπίτι. Για να το κάνεις πρέπει πολύ να τ' αγαπάς. Το Πυροσβεστικό Σώμα και η Υπηρεσία Εναερίων μέσων (όπου υπηρετώ), ήταν είναι και θα είναι πάντα δίπλα σε κάθε συνάνθρωπο που μας έχει ανάγκη, έτοιμοι να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο, εμπνέοντας το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες», κατέληξε ο κ. Κοκορομύτης.

Πέτρος Δριτσάκος Υποπυραγός, 1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων

Στις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρθηκε ο υποπυραγός Πέτρος Δριτσάκος που υπηρετεί στην 1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων.

« Πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε δασικές πυρκαγιές ολοένα και αυξανόμενης έντασης και δυναμικότητας όπου η διαχείριση τους πολλές φορές ξεπερνάει και τα όρια του μηχανισμού ειδικά όταν έχουμε πολλά συμβάντα ταυτόχρονα σε εξέλιξη», σημείωσε και προσέθεσε: «Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε τις νέες απαιτήσεις που υπάρχουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και θεωρούμε ευθύνη μας και υποχρέωση μας ως προς τις νέες γενιές να εξελιχθούμε και να αυξήσουμε την δυναμική μας ώστε να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας. Για το λόγο αυτό από την λήξη της αντιπυρικής περιόδου έως και σήμερα δεν έχουμε σταματήσει να εκπαιδευόμαστε και να εξοικειωνόμαστε με τα νέα μέσα και τις τεχνολογίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

