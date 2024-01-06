Τζόρτζ Τσούνης: Η σχέση Ελλάδας- ΗΠΑ είναι στο ανώτατο επίπεδο

«Το επίπεδο της συνεργασίας και το επίπεδο του σεβασμού, η σχέση, είναι στο ανώτατο επίπεδο και θα διασφαλίσουμε ότι αυτή θα είναι ανθεκτική».

Αυτό τόνισε στο περιθώριο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, στα Χανιά, σήμερα, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτ Τσούνης.

Εξήγησε δε, πως είναι σημαντικό για τα συμφέροντα των ΗΠΑ ότι αυτή η σχέση συνεχίζει να προσφέρει σταθερότητα στην περιοχή.

Πρόσθεσε πως η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος και αυτή ήταν μια υπέροχη βραδιά.

«Ηταν τιμή μου να συμμετέχω και ήταν τιμή μου να παρακολουθώ τις συζητήσεις μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Αμερικανού Υπ. Εξωτερικών να προχωρούν από άποψη ανθρωπισμού και ευπρέπειας» υπογράμμισε και σχολίασε πως αυτό δείχνει τον χαρακτήρα και το ήθος των δύο ανδρών.

«Κατά την γνώμη μου και σύμφωνα με την εμπειρία μου, πρόκειται για δύο από τους πιο αξιοπρεπείς ανθρώπους που έχω συνεργαστεί.», συνόψισε.

Πηγή: skai.gr

