Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, με κυβερνητικές πηγές, μάλιστα να αναφέρουν όταν ερωτήθηκαν για το ζήτημα των F35 ότι «η Ελλάδα, ως συνεπής και αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος, θα λάβει αυτά που έχουν συμφωνηθεί».

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στην οικία του στα Χανιά τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Άντονι Μπλίνκεν.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κ. Μπλίνκεν ακολούθησε συνάντηση εργασίας σε διευρυμένη σύνθεση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε μια συνολική επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επιβεβαιώθηκε ότι στο πλαίσιο του εξαιρετικού επιπέδου τους θα υπάρξουν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα περαιτέρω θετικά βήματα στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός και ο κ. Μπλίνκεν αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αυξανόμενη ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και για τους κινδύνους επέκτασης της κρίσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και υπογράμμισε ότι η λύση δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική, στη βάση της λύσης των δύο κρατών σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άντονι Μπλίνκεν αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την στήριξη που παρείχε η Ελλάδα στην Ουκρανία από την πρώτη στιγμή.

Συζητήθηκε ακόμη η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή και διαχρονική θέση της Ελλάδας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και των σχέσεων καλής γειτονίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο, αρχές που διασφαλίζουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την ελληνική πλευρά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η Ειδική Σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Πιο ισχυρές από ποτέ οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Κατά την υποδοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο σπίτι του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον καλωσόρισε επισημαίνοντας ότι υπάρχει ένας συμβολισμός για το βάθος των σχέσεων των δύο χωρών, που βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που έχουν υπάρξει ποτέ.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «κύριε Υπουργέ, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζω στο σπίτι μου, στον κόλπο της Σούδας, και δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ ένα μέρος που να συμβολίζει καλύτερα το βάθος της εταιρικής μας σχέσης από αυτό εδώ, το νησί της Κρήτης. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω σε μια στιγμή που ειλικρινά αισθάνομαι ότι η διμερής μας σχέση είναι στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Antony Blinken, κάναμε μια συνολική επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επιβεβαιώσαμε ότι στο πλαίσιο του εξαιρετικού επιπέδου τους θα υπάρξουν περαιτέρω θετικά βήματα στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας. pic.twitter.com/hdf7LxnJz0 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2024

«Σε αυτούς τους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς για την περιοχή, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να σταθούμε δίπλα-δίπλα, όχι μόνο για να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης μας, αλλά και για να ενεργήσουμε ως σύμμαχοι και να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα θα επιστρέψουν στην ταραγμένη περιοχή μας. Και πάλι, είναι πραγματική χαρά μου να σας υποδέχομαι εδώ.»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υποδοχή αναγνωρίζοντας την τιμή να τον δέχεται στο σπίτι του στα Χανιά και υπογραμμίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας.

«Kύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να σάς πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, να με υποδέχεστε εδώ στο σπίτι σας. Έχω πολλούς Έλληνες φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρω τι σημαίνει να καλωσορίζεις κάποιον στο σπίτι σου και αυτό σημαίνει πολλά, οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό».

«Και πρέπει επίσης να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των χωρών μας. Το κάνω αυτό εδώ και 30 χρόνια και έλεγα στον πρέσβη μας, στον υπέροχο πρέσβη μας Τζορτζ Τσούνις, ότι δεν θυμάμαι ποτέ η σχέση, η εταιρική σχέση, η φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας να ήταν πιο ισχυρή. Φυσικά, αυτό έχει να κάνει με την στενή σχέση μεταξύ των λαών μας, αλλά έχει να κάνει επίσης με την ηγεσία, και ειδικότερα με τη δική σας ηγεσία. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό».

Greek Prime Minister Mitsotakis @PrimeMinisterGR and I discussed our strong relationship and cooperation as @NATO Allies. We appreciate Greece’s leadership on regional issues, including assistance to Ukraine and efforts to enhance freedom of navigation in the Red Sea. pic.twitter.com/kwL4cyEjsH — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 6, 2024

«Στεκόμαστε ενωμένοι, αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ισχυρές προκλήσεις που έχουμε συναντήσει. Αλλά το γεγονός ότι στεκόμαστε μαζί, ότι συνεργαζόμαστε, είτε πρόκειται για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, είτε για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, είτε για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είτε με τόσους πολλούς άλλους τρόπους, αυτό αποτελεί τεράστια πηγή δύναμης και διαβεβαίωσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ξέρω λοιπόν ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Η φωνή σας, οι απόψεις σας, οι συμβουλές σας και η συνεργασία σας, σημαίνουν πολλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.