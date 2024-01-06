Κώτσηρας: Η εορτή των Φώτων στέλνει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση παρευρέθηκα σήμερα στον εορτασμό των Θεοφανείων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο κέντρο της Ορθοδοξίας, εκπροσωπώντας το υπουργείο Εξωτερικών», σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κώτσηρας, σε δήλωσή του μετά την τελετή του αγιασμού των υδάτων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου εκπροσωπεί το υπουργείο Εξωτερικών για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

«Η εορτή των Φώτων στέλνει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Αυτή την ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία και τον απανταχού Ελληνισμό, θέλω να επαναλάβω τον σεβασμό της ελληνικής Πολιτείας στον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την αμέριστη στήριξή μας στο πολύτιμο, πολυσχιδές του έργο».

Όπως επεσήμανε, αυτό τόνισε «και κατά τη συνάντησή μου με την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίο, έναν θρησκευτικό ηγέτη με παγκόσμια ακτινοβολία και σπουδαία προσφορά που αναγνωρίζεται διεθνώς».

«Θεωρούμε ότι η ενδυνάμωση των δεσμών με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς της Ορθοδοξίας συνιστά βασικό συνεκτικό παράγοντα μεταξύ μητροπολιτικού κέντρου και ομογένειας και εντάσσεται -ως εκ τούτου- στους στρατηγικούς μας στόχους για τον απόδημο Ελληνισμό».

«Έχουμε πετύχει σημαντικές εθνικές κατακτήσεις σε όλους τους τομείς και έχουμε ισχυροποιήσει τη διεθνή θέση της χώρας μας. Μπορούμε έτσι να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με ενότητα, διαρκή προσπάθεια και επιμονή εργαζόμαστε για μια Ελλάδα ευημερούσα, πιο ισχυρή και δίκαιη, για την οποία θα είναι περήφανοι οι Έλληνες όπου κι αν ζουν», σημείωσε.

«Σταθερός μας στόχος η ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσμο, η ενίσχυση των σχέσεών του με τη μητέρα-πατρίδα, η οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο για ολόκληρο τον Ελληνισμό».

