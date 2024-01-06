Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο σπίτι του στα Χανιά, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν και τον καλωσόρισε επισημαίνοντας ότι υπάρχει ένας συμβολισμός για το βάθος των σχέσεων των δύο χωρών, που βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που έχουν υπάρξει ποτέ.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός κατά την υποδοχή δήλωσε: «κύριε Υπουργέ, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζω στο σπίτι μου, στον κόλπο της Σούδας, και δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ ένα μέρος που να συμβολίζει καλύτερα το βάθος της εταιρικής μας σχέσης από αυτό εδώ, το νησί της Κρήτης. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω σε μια στιγμή που ειλικρινά αισθάνομαι ότι η διμερής μας σχέση είναι στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ».

«Σε αυτούς τους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς για την περιοχή, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να σταθούμε δίπλα-δίπλα, όχι μόνο για να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης μας, αλλά και για να ενεργήσουμε ως σύμμαχοι και να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα θα επιστρέψουν στην ταραγμένη περιοχή μας. Και πάλι, είναι πραγματική χαρά μου να σας υποδέχομαι εδώ.»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υποδοχή αναγνωρίζοντας την τιμή να τον δέχεται στο σπίτι του στα Χανιά και υπογραμμίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας.

«Kύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να σάς πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, να με υποδέχεστε εδώ στο σπίτι σας. Έχω πολλούς Έλληνες φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρω τι σημαίνει να καλωσορίζεις κάποιον στο σπίτι σου και αυτό σημαίνει πολλά, οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό».

«Και πρέπει επίσης να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των χωρών μας. Το κάνω αυτό εδώ και 30 χρόνια και έλεγα στον πρέσβη μας, στον υπέροχο πρέσβη μας George Tsunis, ότι δεν θυμάμαι ποτέ η σχέση, η εταιρική σχέση, η φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας να ήταν πιο ισχυρή. Φυσικά, αυτό έχει να κάνει με την στενή σχέση μεταξύ των λαών μας, αλλά έχει να κάνει επίσης με την ηγεσία, και ειδικότερα με τη δική σας ηγεσία. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό».

«Στεκόμαστε ενωμένοι, αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ισχυρές προκλήσεις που έχουμε συναντήσει. Αλλά το γεγονός ότι στεκόμαστε μαζί, ότι συνεργαζόμαστε, είτε πρόκειται για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, είτε για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, είτε για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είτε με τόσους πολλούς άλλους τρόπους, αυτό αποτελεί τεράστια πηγή δύναμης και διαβεβαίωσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ξέρω λοιπόν ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Η φωνή σας, οι απόψεις σας, οι συμβουλές σας και η συνεργασία σας, σημαίνουν πολλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ.»

Μετά την κατ΄ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη – Μπλίνκεν ακολούθησε συνάντηση εργασίας, στην οποία αυμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης ‘Αννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού.

Η ατζέντα της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ θα επικεντρωθεί σε δύο άξονες, όπως εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης σήμερα στον ΣΚΑΪ. Στις διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, λόγω των εντεινόμενων ανησυχιών για επέκταση των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν και στις διμερείς σχέσεις, ειδικά για τα ζητήματα ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας, που σχετίζονται και με την προμήθεια των F-35, είπε ο κ. Γεραπετρίτης αναφέροντας μάλιστα ότι «αισθάνομαι ότι το ζήτημα θα λήξει, είναι θέμα χρόνου η Έλλάδα να μπει στο πρόγραμμα».

Τη σημασία της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών παρουσία και της ηγεσίας του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας υπογράμμισε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική συνάντηση», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης κι επισημαίνοντας πως στο πλαίσιο αυτής «θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή μας» τόνισε πως, «σηματοδοτεί η επίσκεψη αυτή, για ακόμα μία φορά, τον σημαίνοντα ρόλο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα, συνολικά αλλά και στην περιοχή ευρύτερα. Η ατζέντα έχει μέσα και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, συνολικά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των πολέμων που έχουμε κοντά μας και βέβαια και τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ θεωρώ ότι είναι στο καλύτερο

δυνατό σημείο, στο υψηλότατο επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.





