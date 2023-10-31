Τσιόδρας: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι υπόθεση κοινωνικής δικαιοσύνης

Για τα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και τις δράσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή τους μίλησε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στους Στέλλα Παπαμιχαήλ και Μάκη Προβατά.



«Πολλές φορές στην επικαιρότητα κυριαρχούν άλλα θέματα -δικαίως, δεν λέω αδίκως- και περνούν σε δεύτερη μοίρα θέματα τα οποία επηρεάζουν πράγματι τις ζωές των πολιτών», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας, τονίζοντας ότι «παράλληλα με αυτά, έχουν γίνει και μια σειρά από άλλα πράγματα».

«Πέρα από την ψήφιση του οικονομικού προγράμματος, έχουμε το νομοσχέδιο σχετικά με τις διοικήσεις στο Δημόσιο, που αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, είτε με την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, είτε με τα φάρμακα στο σπίτι για 120.000 χρόνιους πάσχοντες», επισήμανε ο κ. Τσιόδρας και συνέχισε αναφέροντας «τα ζητήματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που είναι ένα θέμα και δικαιοσύνης, αλλά και εξασφάλισης πόρων προκειμένου να κατευθυνθούν σε κοινωνικές δράσεις».



Πρόσθεσε δε ότι «αναζητούνται συνεχώς χρήματα προκειμένου να στηρίξουμε κοινωνικές δράσεις. Και το ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι και προεκλογικά είχε απασχολήσει αλλά και στη συνέχεια. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, όταν βλέπεις κάποιους να πληρώνουν, κάποιους να μην πληρώνουν».



«Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης σε πρώτη προτεραιότητα. Και η τετραετία, αν μπορέσουμε να πούμε ότι σηματοδοτείται από αυτό που λέμε “πολυεπίπεδος εκσυγχρονισμός”, αυτός πρέπει να φαίνεται στη ζωή των πολιτών. Δεν είναι ένα σύνθημα κενό, πρέπει να φαίνεται στα λεωφορεία, πρέπει να φαίνεται στην ασφάλεια, πρέπει να φαίνεται στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους», υπογράμμισε ο κ. Τσιόδρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.