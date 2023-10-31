Κασσελάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να στηρίξει το ΑΣΕΠ

Συναντήσεις με το προεδρείο του ΑΣΕΠ και την Ομοσπονδία Εργαζομένων είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στην έδρα της ανεξάρτητης αρχής.

Σε δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις ο κ. Κασσελάκης δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί προβληματισμοί για το νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση», προαναγγέλλοντας ότι θα αναλύσει ορισμένους από αυτούς στην ομιλία του το απόγευμα, στη συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος.

«Ως ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση θέλουμε να στηρίξουμε το ΑΣΕΠ», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να στελεχωθεί το δημόσιο επαρκώς χωρίς το ίδιο το ΑΣΕΠ να στελεχωθεί».

«Είναι η κορυφή του παγόβουνου», είπε, αναφέροντας ότι «πρέπει να γίνουν αλλαγές στη λειτουργία του ΑΣΕΠ ώστε να είναι πιο αποδοτικό, να παραμείνει ανεξάρτητο και να είναι στο κέντρο ενός δημοσίου που θα δουλέψει για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η προτεραιότητα μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

