Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της Pulse απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Στις 19:50 με τη Σία Κοσιώνη

Σία Κοσιώνη

Μια μεγάλη δημοσκόπηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, παρουσιάζει απόψε ο ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την PULSE, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη. 

  • Πόσο αγωνιούν οι Έλληνες για τον πόλεμο στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή;
  • Αντιμέτωπα με την ακρίβεια τα νοικοκυριά. Ποιες κατηγορίες εξόδων επιβαρύνουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό;
  • Πώς σχολιάζουν οι πολίτες τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τις πρωτοβουλίες του νέου προέδρου και τα σενάρια διάσπασης.
  • Και όπως πάντα, η πρόθεση ψήφου και οι πολιτικοί δείκτες.

Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στις 19.50, με τη Σία Κοσιώνη.

Πηγή: skai.gr

