Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της Pulse απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Μια μεγάλη δημοσκόπηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, παρουσιάζει απόψε ο ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την PULSE, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη.

Πόσο αγωνιούν οι Έλληνες για τον πόλεμο στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή;

Αντιμέτωπα με την ακρίβεια τα νοικοκυριά. Ποιες κατηγορίες εξόδων επιβαρύνουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό;

Πώς σχολιάζουν οι πολίτες τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τις πρωτοβουλίες του νέου προέδρου και τα σενάρια διάσπασης.

Και όπως πάντα, η πρόθεση ψήφου και οι πολιτικοί δείκτες.

Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στις 19.50, με τη Σία Κοσιώνη.

Πηγή: skai.gr

