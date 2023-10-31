Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της Pulse απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Μια μεγάλη δημοσκόπηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, παρουσιάζει απόψε ο ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την PULSE, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη.
- Πόσο αγωνιούν οι Έλληνες για τον πόλεμο στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή;
- Αντιμέτωπα με την ακρίβεια τα νοικοκυριά. Ποιες κατηγορίες εξόδων επιβαρύνουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό;
- Πώς σχολιάζουν οι πολίτες τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τις πρωτοβουλίες του νέου προέδρου και τα σενάρια διάσπασης.
- Και όπως πάντα, η πρόθεση ψήφου και οι πολιτικοί δείκτες.
Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στις 19.50, με τη Σία Κοσιώνη.
Πηγή: skai.gr
- Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιείται και η Αρετή Παπαϊωάννου, μητέρα του βουλευτή Χουρδάκη
- Μητσοτάκης: Επίδομα και στα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα- Ποιοι θα απαλλαγούν από το 50% του τέλους επιτηδεύματος από το 2024
- Υπόμνημα Νίκου Ανδρουλάκη στον αρμόδιο αντεισαγγελέα για την υπόθεση των υποκλοπών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.