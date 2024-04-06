Τριαντόπουλος: «Πενήντα χρόνια ΝΔ, πενήντα χρόνια μεταρρυθμίσεις»

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, στην παρέμβασή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ΝΔ κλείνει φέτος "τα πρώτα πενήντα χρόνια, μεταρρυθμίσεων, αλλαγών και μεγάλων αποφάσεων για την πατρίδας μας".

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις σημείωσε τις αλλαγές στο Σύνταγμα, και προσέθεσε:

"Μέσα και μπροστά στην ενοποίηση της Ευρώπης.Κράτος δικαίου.

Ανοικτή οικονομία.

Ανταγωνιστική παραγωγή.

Αποτελεσματικό κράτος πρόνοιας.

Υγεία.

Παιδεία.

Ασφάλεια.

Περιβάλλον.

Χωροταξία.

Διεθνής ρόλος.

Εθνική άμυνα.

Αλλαγές σε κάθε διάσταση.

Μεταρρυθμίσεις και αλλαγές με το κράτος να στέκεται δίπλα στον πολίτη.

Δίπλα στον πολίτη και κατά τις μεγάλες κρίσεις".

Είπε ακόμη ότι η περίοδος της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια περίοδος που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πολυκρίση», που όμως η πατρίδα μας αντιστέκεται και προοδεύει. Αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση και είπε ότι ένα μέρος της απάντησης στις επιπτώσεις της, είναι και η μεταρρύθμιση που προωθήθηκε με τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού, η δημιουργία της κρατικής αρωγής, για να μπορεί το κράτος να στέκεται δίπλα στον πολίτη μετά από μια φυσική καταστροφή.

"Πριν - επί της ουσίας - δεν υπήρχε κάτι. Δεν υπήρχε κάτι συγκροτημένο για τους πολίτες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Αυτό άλλαξε. Πλέον, υπάρχει η κρατική αρωγή. Με μέτρα οριζόντια και στοχευμένα" είπε ο κ.Τριαντόπουλος.

Αναφέρθηκε στον Έβρο που επλήγη από δύο μεγάλες πυρκαγιές μέσα σε δύο χρόνια, και είπε ότι "είμαστε εκεί κάθε μήνα και σε συνεργασία με όλους, διαμορφώνουμε και προωθούμε ένα ειδικό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής.

Μιας δυναμικής περιοχής, με προοπτικές, με δυνατότητες, αλλά και με σπουδαία εθνική σημασία".

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο "με ψέματα, με συνωμοσιολογία, με εργαλειοποίηση του πόνου, με παραπλάνηση, με κάθε τρόπο" να πλήξει την κυβέρνηση και είπε ότι "ό,τι και να κάνουν, η αλήθεια δεν αλλάζει".

