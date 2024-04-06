Στην εθνική στρατηγική για την επαναβιομηχάνιση της χώρας μας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

«Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Νέα Δημοκρατία αποκατέστησαν τη Δημοκρατία στη χώρα μας. Το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παράταξή μας αποκατέστησαν την ελπίδα των Ελλήνων για το μέλλον της πατρίδας μας», τόνισε ο κ. Σκρέκας.

Και συμπλήρωσε: «Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι το κόμμα της αλήθειας και αυτό μας διαχωρίζει από τις ψεύτικες υποσχέσεις εκείνων των κομμάτων που σήμερα ψάχνουν τον δρόμο τους.

Η Ελλάδα μπορεί να πάει καλά όταν έχει έναν πολιτικό που έχει καθαρή στρατηγική, λέει πάντα την αλήθεια, ακόμη και όταν αυτή δεν είναι αρεστή και έχει την πολιτική βούληση να λάβει τις δύσκολες, αλλά σωστές αποφάσεις. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τέτοιο κόμμα είναι η ΝΔ.Οι Ευρωεκλογές δεν είναι ευκαιρία διαμαρτυρίας ούτε εκλογές δεύτερης τάξης. Στις Ευρωεκλογές θα προσδιορίσουμε το μέλλον της επόμενης περιόδου, αποφασίζουμε για το μέλλον, αποφασίζουμε για τις επόμενες γενιές.

Είναι μια ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα όλοι μαζί. Να πάμε την Ελλάδα πολύ ψηλά, όπως αξίζει για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

