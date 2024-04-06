Μιχαηλίδου στο Συνέδριο της ΝΔ: «Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό και να μειώνουμε την ανεργία»

H υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην παρέμβασή της στο συνέδριο τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ΝΔ «έχει αποδείξει πως είναι το κόμμα που στέκεται με πράξεις στο πλευρό των εργαζομένων, προασπίζοντας τα δικαιώματά τους και ενισχύοντας το εισόδημά τους».

«Η ανάπτυξη της χώρας», σημείωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «δεν γίνεται χωρίς την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό και να μειώνουμε την ανεργία. Στόχος μας η ανεργία να υποχωρήσει στο 8% μέχρι το 2027 και ο κατώτατος μισθός να φθάσει τα 950 ευρώ. Ήδη πριν από λίγες ημέρες προχωρήσαμε στην τέταρτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, προανήγγειλε ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, που προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα εφαρμοστεί καθολικά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας εντός του έτους. Επίσης αναφέρθηκε στην επέκταση της ειδικής παροχής μητρότητας και σε μη μισθωτές μητέρες αλλά και στη δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνταξιούχοι να εργάζονται νόμιμα και να λαμβάνουν τη σύνταξή τους στο ακέραιο.

«Προνοούμε», είπε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε άλλο σημείο της ομιλίας της «για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και υλοποιούμε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης για να μπορούν όλοι οι συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας με καλοπληρωμένες δουλειές».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφερόμενη στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και σε αυτές που δρομολογούνται, σημείωσε πως «δεν είναι έργο μιας ανάλγητης νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης. Αυτό το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και στις επερχόμενες ευρωεκλογές θα εμπιστευθεί για άλλη μία φορά τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Αναφερόμενη στη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και στη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυσή της, είπε: «Η Νέα Δημοκρατία συνδέεται άρρηκτα με την πρόοδο και την ευημερία της πατρίδας μας. Μέσα από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, το κόμμα μας έχει παραμείνει ακλόνητο στις αρχές του, υπηρετώντας τον ελληνικό λαό. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, υπηρετεί αδιάκοπα τις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της 3ης Ελληνικής Δημοκρατίας, στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και στην πορεία της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, μπροστά στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και η Ευρώπη, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πιστή στις αρχές και στην αποστολή της: να υπηρετεί τον πολίτη, να προωθεί την καινοτομία και να ενισχύει την κοινωνική συνοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.