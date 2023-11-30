Την αγορά μαχητικών Eurofighter, που «καίει» την Άγκυρα, συζήτησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ κατά την τελευταία του συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του στην Άγκυρα, σύμφωνα με πηγή στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι Βρετανοί θα βοηθήσουν στο να πείσουν τους Γερμανούς να πουλήσουν το αεροσκάφος στην Τουρκία», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς επισκέφθηκε την Άγκυρα στις 23 Νοεμβρίου, ενώ υπήρχε συνάντηση Σαπς και Γκιουλέρ στις 11 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι Λονδίνο και Μαδρίτη δεν μπορούν να πουλήσουν το σύγχρονο μαχητικό χωρίς τη συναίνεση το Βερολίνου που είναι επίσης συμπαραγωγός χώρα.

Nέο βαλλιστικό πύραυλο μετά τον Tayfun σχεδιάζει η Τουρκία στη «σκιά» των ελληνικών Rafale όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.



Today we have strengthened the alliance between the UK and Türkiye.



Signing a blueprint for a deeper defence partnership that will make both our nations safer, as the world around us becomes more volatile and contested. pic.twitter.com/EC08tdO28o — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) November 23, 2023

In a more dangerous world our alliance with Türkiye is more important than ever. I’ve landed in Ankara to drive forward progress on key priorities:



🇹🇷🇬🇧 Maintaining regional stability

🇹🇷🇬🇧 Supporting Ukraine

🇹🇷🇬🇧 Bolstering Black Sea security

🇹🇷🇬🇧 Expanding NATO pic.twitter.com/hJ3Tnxkesl — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) November 23, 2023

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

