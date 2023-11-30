Λογαριασμός
«Απευθείας γραμμή» Λονδίνου – Άγκυρας για τα Eurofighter - Νέα συνάντηση των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών

«Οι Βρετανοί θα βοηθήσουν στο να πείσουν τους Γερμανούς να πουλήσουν το αεροσκάφος στην Τουρκία» ανέφερε τουρκική πηγή

Grant Shapps

Την αγορά μαχητικών Eurofighter, που «καίει» την Άγκυρα, συζήτησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ κατά την τελευταία του συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του στην Άγκυρα, σύμφωνα με πηγή στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι Βρετανοί θα βοηθήσουν στο να πείσουν τους Γερμανούς να πουλήσουν το αεροσκάφος στην Τουρκία», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς επισκέφθηκε την Άγκυρα στις 23 Νοεμβρίου, ενώ υπήρχε συνάντηση Σαπς και Γκιουλέρ στις 11 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι Λονδίνο και Μαδρίτη δεν μπορούν να πουλήσουν το σύγχρονο μαχητικό χωρίς τη συναίνεση το Βερολίνου που είναι επίσης συμπαραγωγός χώρα. 

Nέο βαλλιστικό πύραυλο μετά τον Tayfun σχεδιάζει η Τουρκία στη «σκιά» των ελληνικών Rafale όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.
 

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

TAGS: Eurofighter Τουρκία Γιασάρ Γκιουλέρ
