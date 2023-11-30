Το φορολογικό νομοσχέδιο θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για την Κοινοβουλευτική Ομάδα που συγκροτούν οι 11 αποχωρήσαντες του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Σταθάκης κι αυτό όπως υπογράμμισε, γιατί πρέπει να δείξει ότι έχει διαφορετικό τρόπο στρατηγικής απέναντι στην κυβέρνηση.

Απαντώντας σχετικά, ο κ. Σταθάκης χαρακτήρισε «εκ των πραγμάτων αποτυχημένη την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση» υποστηρίζοντας πως «έχει παρακάμψει κάθε έννοια αντιπολίτευσης».

Στην ερώτηση γιατί ο ίδιος και τα υπόλοιπα στελέχη αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ τόνισε χαρακτηριστικά: «κάποιος που επιτίθεται στην αριστερή πτέρυγα με βαριές εκφράσεις όπως η 5η φάλαγγα του Μητσοτάκη μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και οι αριστεροί που γράφουν κείμενα με σάλτσα, μας οδήγησε στην άμεση αποχώρηση» ενώ πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν έχει χώρο και έχει αλλοιωθεί ο βασικός χαρακτήρας που ήταν η αδιαπραγμάτευτη ενότητα και πολυφωνία».

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει «άλλο κόμμα στο οποίο η πολυφωνία έχει εκλείψει».

Η νέα ηγετική ομάδα « Κασσελάκη - Πολάκη, Τζάκρη είναι ομάδα ήττας, δεν μπορεί να απευθυνθεί στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα», τόνισε ενδεικτικά και συνέχισε αναφέροντας ότι «όταν μιλάμε για πολιτική τοξικότητα δεν πάει το μυαλό μου ούτε στην κ. Αχτσιόγλου ούτε στον κ. Χαρίτση».

Για τα επόμενα βήματα της ΚΟ είπε ότι αυτά επικεντρώνονται στην οργάνωση της βάσης και στην προετοιμασία του προγραμματικού λόγου με στόχο τις ευρωεκλογές ενώ κατέληξε ότι βασικός τους αντίπαλος είναι η ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

