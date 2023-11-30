Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πολυαναμενόμενη έκθεση αναφορικά με τις σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας. «Η Τουρκία παραμένει ένας δύσκολος εταίρος, με τον οποίο μπορούν να γίνουν μονάχα μικρά βήματα – αυτή είναι η ουσία της έκθεσης», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Για την τουρκική πλευρά το σημαντικότερο είναι να καταστούν ευκολότερες οι διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων. […] Όμως, δεν τίθεται καν υπό συζήτηση η πλήρης απελευθέρωση των θεωρήσεων», διότι η Άγκυρα δεν εκπληρώνει τις σχετικές προϋποθέσεις. Τον περασμένο χρόνο «κατατέθηκαν στην Ε.Ε. σχεδόν 55.000 αιτήσεις ασύλου από Τούρκους – πρόκειται για τον τρίτο υψηλότερο αριθμό. Το 60% αυτών απορρίφθηκε». Τώρα, μέσω της έκθεσης, «η Ε.Ε. καλεί την Άγκυρα να τηρήσει τις υποσχέσεις της και να λάβει περισσότερα μέτρα για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης. Φέτος ο αριθμός των αφίξεων από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια αυξήθηκε κατά 33%».

Ένα ακόμη ζήτημα που αφορά αμφότερες τις πλευρές είναι και ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης. Όμως, όπως εξηγεί η εφημερίδα της Φρανκφούρτης, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων «η Τουρκία θα πρέπει να συμμετάσχει και πάλι με παραγωγικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις του Ο.Η.Ε. για την υπέρβαση της διαίρεσης της Κύπρου – ειδάλλως η Λευκωσία ούτως ή άλλως θα ασκήσει βέτο. Από το 2005 η Τουρκία αρνείται να επεκτείνει την τελωνειακή ένωση στο ελληνικό τμήμα του νησιού, μία στάση που έχει ήδη επιδεινώσει σημαντικά τις ενταξιακές συνομιλίες.

[…] Η έκθεση καλεί την Άγκυρα να λάβει αποφασιστικά μέτρα με στόχο την εναρμόνισή της με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που ζητά η Ε.Ε. απ’ όλα τα υποψήφια προς ένταξη κράτη, όπως και από αυτά με συμφωνία σύνδεσης. Όμως η Τουρκία συμφωνεί ουσιαστικά με το 10% των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης», καταλήγει η F.A.Z.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.