Κασσελάκης: «Όταν έκλαψε η Θάτσερ. Ή αλλιώς: Όλες οι 'μεγάλες επενδύσεις' Μητσοτάκη σε ένα βίντεο»

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Στέφανος Κασσελάκης

«Όταν έκλαψε η Θάτσερ. Ή αλλιώς: Όλες οι ‘μεγάλες επενδύσεις' Μητσοτάκη σε ένα βίντεο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτηση του στο «Χ», την οποία συνοδεύει με ένα δίλεπτο βίντεο του iSYRIZA που περιλαμβάνει δηλώσεις του πρωθυπουργού και υπουργών, και αφορά στα ζητήματα της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, τα εργασιακά, την ελευθερία της αγοράς εργασίας, τις δημόσιες υποδομές.

«Η απάντησή μας; Δυναμώνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Γίνε μέλος στο isyriza.gr», προσθέτει ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης ΣΥΡΙΖΑ
