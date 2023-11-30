Κασσελάκης: «Όταν έκλαψε η Θάτσερ. Ή αλλιώς: Όλες οι 'μεγάλες επενδύσεις' Μητσοτάκη σε ένα βίντεο»

«Όταν έκλαψε η Θάτσερ. Ή αλλιώς: Όλες οι ‘μεγάλες επενδύσεις' Μητσοτάκη σε ένα βίντεο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτηση του στο «Χ», την οποία συνοδεύει με ένα δίλεπτο βίντεο του iSYRIZA που περιλαμβάνει δηλώσεις του πρωθυπουργού και υπουργών, και αφορά στα ζητήματα της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, τα εργασιακά, την ελευθερία της αγοράς εργασίας, τις δημόσιες υποδομές.

Όταν έκλαψε η Θάτσερ.

Ή αλλιώς:

Όλες οι «μεγάλες επενδύσεις» Μητσοτάκη σε ένα βίντεο.



Η απάντησή μας;

Δυναμώνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Γίνε μέλος στο https://t.co/I6vQPzWI9s pic.twitter.com/56JwXzujeq November 30, 2023

«Η απάντησή μας; Δυναμώνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Γίνε μέλος στο isyriza.gr», προσθέτει ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.