Η Τουρκία η οποία αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως από τις ΗΠΑ δεν θα καταφέρει να πάρει ακριβώς όσα θέλει, άρχισε να ψαχνει εναλλακτικές για την προμήθεια μαχητικών τονίζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Στο ζήτημα αυτό η ανακοίνωση έκπληξη ήρθε από τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Ο υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ στην τουρκική επιτροπή του Κοινοβουλίου απάντησε σε ερωτήσεις των βουλευτών και ανέφερε πως γίνονται εργασίες για την προμήθεια Eurofighter Typhoon.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O Τούρκος υπουργός τόνισε πως τα συγκεκριμένα μαχητικά έχουν σχέση με τη Βρετανία , την Ισπανία και την Γερμανία. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ισπανία είναι θετικές τώρα προσπαθούν να πείσουν την Γερμανία. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ισπανία μας λένε πως ᾽᾽το πρόβλημα θα το λύσουμε εμείς᾽᾽. Αν το θέμα προχωρήσει σχεδιάζουμε να προμηθευτούμε 40 Eurofighter. Oi Ισπανοί και οι Βρετανοί έχουν την επιθυμία της πώλησης των Εurofighter στην Τουρκία.

«Αν πρέπει να γίνει κάποια σύγκριση, τα Εurofighter είναι ισάξιο αεροσκάφος με το Rafale της Γαλλίας, και έχει καλύτερες αποδόσεις στους ελιγμούς, στην ταχύτητα. Η Ελλάδα με τα 20 Rafale που απέκτησε έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή στους αιθέρες του Αιγαίου απέναντι στα τουρκικά. F-16. Έτσι θεωρείται πως η Τουρκία για να απαντήσει στα ελληνικά Rafale κάνει αυτή την κίνηση και επιχειρεί να αγοράσει τα ευρωπαϊκά Eurofighter», τονίζεται στα τουρκικά ΜΜΕ. Πάντως, η Άγκυρα συνεχίζει να διεκδικεί 40 νέα F-16 και να εκσυγχρονίσει των υπαρχόντων F-16 της, αλλά αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει.

Παράλληλα, Τούρκοι αναλυτές θυμήθηκαν και τους…. πυραύλους Tayfun. O Μεσού Χακί Τσασίν, στρατιωτικός αναλυτής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Tayfun «θα αλλάξουν τη μοίρα των πολεμικών συγκρούσεων. Έχουν εμβέλεια 250 και 500 χιλιομέτρων Όταν εκτοξευθεί πλήττει στόχους στα μετόπισθεν της Ελλάδας. Φτάνει μέχρι και την Αδριατική. Αν τα τοποθετήσεις στη Σμύρνη και τα εκτοξεύσεις, πάει τελείωσε και πλήττει τους στόχους και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι πως γλιτώνουμε από το σύστημα που μας έλεγε ᾽᾽πάρε αυτό, αν δεν κάνεις το άλλο, δεν σου δίνω αυτό᾽᾽. Κάποτε οι Αμερικανοί μας έδιναν οπλικά συστήματα έναντι 2 δισεκ. δολαρίων. Τώρα τους δώσαμε 2.5 δισ. δολάρια και δεν μας δίνουν μαχητικά».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή, τις δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη στο Λονδίνο αλλά και την τουρκική έκδοση του πρακτορείου Bloomberg, Τουρκία και Βρετανία είναι στα πρόθυρα μιας πολύ μεγάλης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, ουσιαστικά την επικαιροποίησή της με στόχο να επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό που να βοηθήσει στην ανάπτυξη και των δυο χωρών.



«Θα καλύψει εξαγωγές – εισαγωγές αγαθών, εμπόριο υπηρεσιών, επενδύσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης. Λονδίνο και Άγκυρα αναπτύσσουν αμυντική συμμαχία, αλλά και εμπορική συμμαχία, ως δύο μεγάλα κράτη εκτός ΕΕ» σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.