«Πάμε παρακάτω». Αυτό είναι το μήνυμα των κυβερνητικών πηγών, μετά την επιψήφιση της τροπολογίας για το μεταναστευτικό από 262 βουλευτές. Την τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας καταψήφισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Στην κυβέρνηση σχολιάζουν ότι έγινε σεβαστή η άποψη του κ. Σαμαρά και καταγράφηκε. Από εκεί και πέρα, το μήνυμα είναι πως «πάμε παρακάτω», καθώς θέλουν να αφήσουν πίσω τους ό,τι προηγήθηκε, την αντιπαράθεση των προηγούμενων ημερών.



Οι κυβερνητικές πηγές στέκονται στο γεγονός ότι η ρύθμιση εξηγήθηκε επαρκώς όλο το προηγούμενο διάστημα, έγινε πολύ σαφές τι επιδιώκεται και ποια είναι τα κέρδη, και στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι συμπαγής η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ υπερψήφισε την τροπολογία.





Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας

Σημειώνεται ότι από το πρωί υπήρξαν εικασίες μεταξύ των βουλευτών αν θα έρθει ή δεν θα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς, γινόταν πολλή συζήτηση στα «πηγαδάκια». Ο κ. Σαμαράς έφθασε περίπου στη 1.15 το μεσημέρι στο γραφείο του, με χαλαρή διάθεση σε καλό κλίμα, συνάντησε τους συνεργάτες του, έμεινε εκεί αρκετή ώρα, είδε διάφορους βουλευτές, την πιο πολλή ώρα έμεινε μαζί του ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. Χρυσομάλλης, και μαζί πήγαν στην αίθουσα για να καταψηφίσει ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ τη συγκεκριμένη τροπολογία.

Βγαίνοντας από την αίθουσα συναντήθηκε με πολλούς άλλους βουλευτές της πλειοψηφίας, όπως οι κ. Παναγιωτόπουλος, Μαρκόπουλος και Βαρβιτσιώτης μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Εκεί σχηματίστηκε και ένα «πηγαδάκι» με τους δημοσιογράφους που του ζήτησαν ένα σχόλιο για ό,τι προηγήθηκε όλες αυτές τις ημέρες και τη στάση του, με τον πρώην πρωθυπουργό να δηλώνει πως «ό,τι είχα χρέος να πω το είπα, και όποιος θέλει να καταλάβει, κατάλαβε».

Τι προβλέπεται στην τροπολογία

Στο άρθρο προβλέπεται παράταση ενός έτους για την υποβολή αίτησης από εργοδότη ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

Όπως ορίζεται, «εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), μπορεί να υποβάλει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις απασχόλησης, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία».

