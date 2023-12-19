Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, με έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ του υπουργού Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη και των αρχηγών των κομμάτων, «Νίκη», Δημήτρη Νατσιού και «Σπαρτιατών», Βασίλη Στίγκα, με αφορμή την τροπολογία για τους «εργάτες γης».

Καταρχήν έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη, στις κατηγορίες του προέδρου της «Νίκης», ο οποίος είπε ότι «η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον της χώρας αλλά για τις επόμενες εκλογές» και απέρριψε την τροπολογία υποστηρίζοντας ότι «ισλαμοποιείται η χώρα».

«Ακριβώς επειδή ενδιαφερόμαστε για το μέλλον της Ελλάδος φέρνουμε αυτή την τροπολογία, που έχει προφανές πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση και προσωπικά εγώ αλλά δεν δίστασα όμως να τη φέρω», αντέτεινε ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον αρχηγό της «Νίκης», για «προσπάθεια εντυπωσιασμού και ψηφοθηρίας με πατριωτικές κορώνες και ρηχά επιχειρήματα».

«Καλές είναι οι διαφωνίες για να πάρετε ψήφους από το μεταναστευτικό αλλά το πώς θα λυθεί το έλλειμμα εργατικών χεριών, δεν σας αφορά. Είναι και σφόδρα αντιπατριωτική η θέση σας. Γιατί, δεν είναι πατριωτισμός να είναι ισχυρή η ελληνική οικονομία; Χωρίς ισχυρή οικονομία θα έχουμε ισχυρή άμυνα, εξωτερική πολιτική; Θα μπορούμε να δίνουμε επιδόματα μητρότητας για να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα; Εγώ ισχυρίζομαι κύριε πρόεδρε ότι αν μεταξύ των δυο μας κάποιος υπηρετεί το εθνικό συμφέρον, αυτός είμαι εγώ και όχι εσείς, που για λόγους εντυπωσιασμού και ψηφοθηρίας αδιαφορείτε για το οικονομικό μέλλον της χώρας, λες και δεν εδράζεται η ισχυρή οικονομία στην προάσπιση του εθνικού συμφέροντος. Οι διάφορες διανθισμένες καρικατούρες ιστορικής φύσεως, απέδειξαν τη ρηχότητα των επιχειρημάτων σας» , τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε κωμικά τα επιχειρήματα του κ. Νατσιού ότι «η Ελλάδα θα γίνει φάρος των λαθρομεταναστών», αντιτείνοντας ότι «η τροπολογία υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον γιατί προσπαθεί να βάλει τάξη στη μαύρη ανασφάλιστη εργασία και γιατί αποτελεί μείζον θέμα ασφάλειας».

«Κατηγορήσατε εμάς ότι ενδιαφερόμαστε για τις εκλογές και το μόνο που κάνατε εσείς, είναι να απευθύνετε προσκλητήριο για τις ευρωεκλογές. Όμως, εσείς που κόπτεστε για το δημογραφικό, αδιαφορήσατε για τη μάνα που παίρνει εννιά μήνες επίδομα μητρότητας, αλλά ενδιαφερθήκατε για το πώς θα πάρετε καλύτερο ποσοστό στις ευρωεκλογές. Άρα, μεταξύ των δυο μας αν κάποιος σε αυτή την αίθουσα έκανε εύκολη πατριδοκαπηλεία και δημαγωγία, δεν είναι η ΝΔ, είναι η "Νίκη" και ο κ. Νατσιός», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης,

«Είπατε ότι αν η οικονομία θα αυξηθεί, αυξάνεται και ο πατριωτισμός. Όχι, ο Παλαμάς έλεγε να εξοπλιστεί η πατρίδα μας αλλά τα όπλα αυτά να τα κρατούν ελληνικά χέρια. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα με το δημογραφικό», σχολίασε ο κ. Νατσιός ενώ επικαλέστηκε την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι και αυτός διαπιστώνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την τροπολογία. «Η Ελλάδα θέλετε να γίνει χώρος και όχι χώρα», είπε.

«Όλα τα χέρια είναι καλά, αραβικά, ελληνικά, πακιστανικά, αλλά αν δεν έχεις αεροπλάνα, τεθωρακισμένα και σύγχρονη τεχνολογία, πας περίπατο. Άρα να μην λέμε μεταξύ μας εδώ ανοησίες μόνο για να κάνουμε εντύπωση ρητορική. Στα δέοντα του παρόντος χρόνου είναι τα χρήματα για το δημογραφικό, η εθνική μας άμυνα, η καλή παιδεία και η υγεία. Τι χρειάζονται για όλα αυτά; Χρήματα. Άρα, αντί να αντιδικούμε ψηφίστε την τροπολογία μας. Θα είναι μεγάλη πατριωτική πράξη και όχι αντιεθνική, όπως νομίζουν ορισμένοι ελαφροί χρήστες του διαδικτύου», ανταπάντησε ο υπουργός Εργασίας.

Έντονη αντιπαράθεση Γεωργιάδη - Στίγκα

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο ανάμεσα στον υπουργό Εργασίας και τον πρόεδρο των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα, όταν ο τελευταίος σε παρέμβαση του χαρακτήρισε ατόπημα τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ότι είναι παράνομο το κόμμα.

«Χθες βράδυ, βρήκε την ευκαιρία ο κ. Γεωργιάδης να βγάλει κυβερνητική χολή. Είπατε ότι στη παρούσα Βουλή, μπήκε παράνομα ένα κόμμα, οι "Σπαρτιάτες". Έχετε διοχετεύσει την τρομοκρατία, λέγοντας ότι είναι ζήτημα χρόνου να μας πετάξετε έξω. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ; Νομίζετε, εμείς οι "Σπαρτιάτες" θα φοβηθούμε; Όχι. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για να φοβηθούμε και βεβαίως αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη και όχι εσείς. Αν υποτεθεί ότι πέρασε ένα κόμμα παράνομα και δημιουργεί προβλήματα θα το διερευνήσει ο Άρειος Πάγος ο οποίος εξέτασε τους "Σπαρτιάτες". Αφήστε επομένως τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», ανέφερε ο κ. Στίγκας. «Λέτε ξεδιάντροπα, "είσαστε φίλοι του Κασιδιάρη". Από πού προκύπτει; Επειδή μας στήριξε; Δεν κατάλαβα. Δεν είμαστε ανθρωπιστές γιατί δεν θέλουμε τους λαθρομετανάστες; Καλώς δεν τους θέλουμε, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας. Γιατί προσπαθείτε κύριε υπουργέ να μας κάνετε το μαύρο άσπρο;» είπε ο επικεφαλής των «Σπαρτιατών» και συνέχισε:

«Εσείς έχετε κάνει κυβιστήσεις. Κάποτε δεν θέλατε τους λαθρομετανάστες τώρα τους θέλετε. Όταν αλλάξουν οι συνθήκες αλλάζετε και εσείς, σαν τον χαμελέοντα. Εμείς αυτές τις θέσεις είχαμε πάντα και θα τις έχουμε και στο μέλλον. Εδώ είμαστε, θα το δείτε, δεν πρόκειται να χαθούμε, ούτε πρόκειται να φύγουμε από εδώ διότι έχουμε και επιχειρήματα και πραγματικά δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχω ξαναδηλώσει ότι εγώ δεν θα δεχόμουν ως άνδρας να είμαι καθοδηγούμενος από κανέναν».

Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη, σχολιάζοντας ότι «το πολιτικό φαινόμενο που λέγεται "Σπαρτιάτες", έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία». «Κατάφερε να βάλει ένα κόμμα από το πουθενά ο κ. Κασιδιάρης στη Βουλή και πρέπει να αναγνωρίσω ότι δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, και κάτι λέει αυτό. Όλοι ξέραμε ότι είναι κόμμα του κ. Κασιδιάρη. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση καμία, ότι έδωσε εντολή από τις φυλακές να ψηφιστεί. Είναι η προωθητική σας δύναμη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Αυτό όμως δεν επαρκεί στο δικαστήριο για να εκπέσετε του αξιώματος σας, γιατί η δήλωση σας δεν αποδεικνύει την εικαζόμενη ηγεσία. Εσείς, όμως, είπατε "το κόμμα μου έχει πέσει θύμα 'γκρικ μάφιας' που παίρνει εντολές από τις φυλακές του Δομοκού". Άρα με τις δηλώσεις σας, κύριε πρόεδρε, από του βήματος της Βουλής, κατά τη γνώμη μου, έχει λήξει η συζήτηση της εικαζόμενης ηγεσίας. Διότι όταν ο πρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας παραδέχεται ότι άλλος είναι ο αρχηγός και είναι μόνος του, και όταν το λέει δεν υπάρχει κανένας βουλευτής του κόμματός του δίπλα του έχει παρέλθει κάθε συζήτηση. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι αδύνατον να μην γίνουν αντιληπτά από το δικαστήριο. Περιμένετε. Εκείνη η ομιλία σας στη Βουλή είναι ο λόγος που θα εκπέσετε των αξιωμάτων σας».

«Αυτό όμως που είναι το πιο αποκαρδιωτικό, είναι γιατί έγινε όλη αυτή η φασαρία, γιατί τσακωθήκανε οι "Σπαρτιάτες"; Γιατί έδωσε η Βουλή τα πρώτα 40.000 ευρώ τα οποία πήγαν στον κ. Στίγκα, ως πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όταν κατάλαβαν οι υπόλοιποι ότι θα τα φάει μόνος του έγιναν έξαλλοι. Περί αυτού πρόκειται. Για 40.000 έγινε όλη η φασαρία. Άρα οι δήθεν μεγάλοι πατριώτες που κατηγορούσαν εμάς ως προσκυνημένους, τελικά τσακωθήκαν για 40.000 ευρώ. Κι αυτό δείχνει την πραγματική σας δύναμη περί των ιδεών. Ο πατριωτισμός σας άξιζε 40.000 ευρώ και ο αρχηγός σας, κατά κοινή σας δήλωση είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, άρα βάσει του νόμου, κακώς εις το Κοινοβούλιο ανακηρυχτήκατε παράνομα βουλευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Στίγκα .

«Από έναν ψεύτη και κωλοτούμπα, δεν δέχομαι υποδείξεις. Εκείνο που δεν ξέρετε και θέλετε να κάνετε τον νομοθέτη και τον δικαστή, τα 40.000 ευρώ δεν τα πήρε ο Στίγκας αλλά το κόμμα "Σπαρτιάτες" και μπήκαν στο λογαριασμό των "Σπαρτιατών". Άρα, είστε αισχρός ψεύτης και συκοφάντης ότι τα χρήματα είναι η αιτία. Τα χρήματα είναι η αιτία για τις κωλοτούμπες τις δικές σας. Στην κατάθεση μου στην εισαγγελέα, είπα "πιθανόν κάποιοι βουλευτές να αναγνωρίζουν τον Κασιδιάρη αρχηγό". Στο βήμα εδώ, δεν ανέφερα το όνομα του Κασιδιάρη», απάντησε ο αρχηγός των Σπαρτιατών και συμπλήρωσε:

«Δεν τολμήσατε να φέρετε πριν τις εκλογές τον πανάθλιο νόμο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων και τεκνοθεσίας γιατί φοβόσαστε, ούτε να μιλήσετε για τα κρεματόρια που ετοιμάζετε για τους μικρομεσαίους. Άρα είστε εξ ορισμού απατεώνες. Μην κάνετε επομένως μαθήματα σε εμάς. Εμείς έχουμε αξίες. Τώρα αν σας πονάει ότι ο έγκλειστος μας βοήθησε, υπό την έννοια ότι μας στήριξε δεν είναι κακό. Επομένως θα μαζεύετε τη γλώσσα και το στόμα σας όταν μιλάτε για τους "Σπαρτιάτες"».

«Ο εκνευρισμός δεν είναι καλός σύμβουλος. Κάποια χορδή σας προφανώς σας πάτησα και κάνατε έτσι. Σας αφήνω στην κρίση των ψηφοφόρων. Κρίνεστε όμως», αντέδρασε ο κ. Γεωργιάδης και προσέθεσε: «Ισχυριστήκατε ότι δεν είπαμε για τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Ήταν η ΝΔ ποτέ στην ιστορία της, και ιδιαίτερα επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν, κόμμα με ομοφοβικά χαρακτηριστικά; Η ΝΔ είναι ένα σύγχρονο, κεντροδεξιό, ευρωπαϊκό κόμμα, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που σέβεται όλες τους ανθρώπους και τις διαφορές τους και τους περιβάλλουν με αγάπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

