Τους πρέσβεις των 22 κρατών που συνέδραμαν τη χώρα μας με αεροσκάφη, οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό στις πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες, ευχαρίστησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο ΥπΚΚΠΠ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση που χτυπάει πλέον και την Ευρώπη, με μεγάλες πυρκαγιές και πλημμύρες που πλήττουν όλη την υφήλιο και πρότεινε, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των κρατών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, να πραγματοποιηθεί ένα workshop με αντικείμενο την άντληση συμπερασμάτων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, με στόχο την ενεργή και αποτελεσματική σύμπραξη όλων των ομονοούντων κρατών.

«Το καλοκαίρι που μας πέρασε, στην Ελλάδα δεν υπήρχε καθόλου υγρασία. Φτάσαμε σε επίπεδα χαμηλότερα του 10% και σε συνδυασμό με παρατεταμένους καύσωνες, βιώσαμε ακραίες καιρικές συνθήκες για 16 συνεχόμενες ημέρες τον Ιούλιο και στη συνέχεια πάλι τον Αύγουστο. Κι ενώ αντιμετωπίζαμε την καταστροφική πυρκαγιά της Δαδιάς, την τελευταία ημέρα ήρθε από την Ευρώπη η κακοκαιρία Daniel, αναγκάζοντάς μας, χωρίς να έχουμε κανένα χρονικό περιθώριο, να αναδιοργανώσουμε τις δυνάμεις μας και να προσαρμοστούμε από την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, στις πλημμύρες» ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Οι πρέσβεις συμφώνησαν με την πρόταση του υπουργού, τον οποίο και ευχαρίστησαν, υπογράμμισαν την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης που έχει επιτευχθεί και τόνισαν ότι η εμπέδωση των συνεργασιών, η αλληλοϋποστήριξη, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η περαιτέρω αναβάθμιση της επικοινωνίας, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που προκαλεί σε όλο τον πλανήτη η κλιματική κρίση.

Αναφέρθηκαν επίσης με επαινετικά λόγια, στην τεράστια επιχείρηση εκκένωσης που πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στη Ρόδο κατά τη διάρκεια των mega fires που έπληξαν το νησί και την υποδειγματική μετακίνηση χιλιάδων τουριστών σε ασφαλή σημεία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι κάτωθι χώρες με τους πρέσβεις τους (με αλφαβητική σειρά)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Omar Amer Youssef

ΑΛΒΑΝΙΑ: Joana Zhonga

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Valentin Poriazov

ΓΑΛΛΙΑ: Alexandre Diebolt

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Hans-Günter Löffler

ΕΛΒΕΤΙΑ: Stefan Estermann

ΗΠΑ: George James Tsunis

ΙΟΡΔΑΝΙΑ: Zuhair Ensour

ΙΣΠΑΝΙΑ: Carles Maria Casajuana Palet

ΙΣΡΑΗΛ: Noam Katz

ΙΤΑΛΙΑ: Susanna Schlein

ΚΡΟΑΤΙΑ: Aleksandar Sunko

ΚΥΠΡΟΣ: Stavros Avgoustidis

ΛΙΒΑΝΟΣ: Ghady El Khoury

ΜΑΛΤΑ: Karl Littlejohn

ΠΟΛΩΝΙΑ: Artur Lompart

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Mioara-Florina Pitut

ΣΕΡΒΙΑ: Dejan Mackovic

ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Marcela Hanusova

ΣΟΥΗΔΙΑ: Johan Borgstam

ΤΟΥΡΚΙΑ: Cagatay Erciyes

ΤΣΕΧΙΑ: Jakub Karfik Κ.Γ.

