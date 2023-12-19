Η δίκη του Φρέντη Μπελέρη διακόπηκε ξανά για τις 29 Δεκεμβρίου στις 11:00 πμ.

Η διακοπή αποφασίστηκε καθώς κατά την ακροαματική διαδικασία δεν πήγαν στο δικαστήριο να καταθέσουν οι μάρτυρες κατηγορίας που αναζητά το δικαστήριο και γι' αυτό πραγματοποιήθηκε με βάση όσα είπαν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την πλευρά του, ο κ. Μπελέρης είπε ότι οι εισαγγελείς έχουν κατασκευάσει στοιχεία, τα έχουν εμφανίσει σαν να είναι ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις οι οποίες ήταν παράνομες.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε πως «έκλεισε» το ζήτημα των μαρτύρων κατηγορίας, δεν θα τους αναζητήσουν άλλο. Στις 29 Δεκεμβρίου, το δικαστήριο ζήτησε να καταθέσουν οι μάρτυρες υπεράσπισης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.