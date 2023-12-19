Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για την απασχόληση μεταναστών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αναμόρφωση της επαγγελματικής ασφάλισης. Την τροπολογία καταψήφισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είπε πως «ό,τι είχα να πω το είπα και όποιος θέλει να καταλάβει, κατάλαβε».

Σημειώνεται ότι για τον πρώην πρωθυπουργό δεν ετέθη ζήτημα κομματικής πειθαρχίας από τη ΝΔ, πράγμα που ισχύει για τους υπόλοιπους βουλευτές που είχαν αντιρρήσεις για την επίμαχη ρύθμιση.

Η τροπολογία πέρασε με ευρύτατη πλειοψηφία, καθώς επί 295 ψηφισάντων βουλευτών ναι ψήφισαν 262 βουλευτές και όχι 32, ενώ η ανεξάρτητη βουλευτής Αρετή Παπαϊωάννου ψήφισε «παρούσα». Υπέρ της ρύθμισης έχουν τοποθετηθεί οι ΚΟ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύσης Ελευθερίας και Νέας Αριστεράς, ενώ κατά τάχθηκαν Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη.

Ο Αντώνης Σαμαράς μετά το «όχι»

Απόντες ήταν οι Σταύρος Μιχαηλίδης (ΠΑΣΟΚ), Έλενα Ακρίτα (ΣΥΡΙΖΑ), Γιώργος Ασπιώτης, Μιχάλης Γαύγιωτακης και Πέτρος Δημητριάδης (Σπαρτιάτες).





Το άρθρο προβλέπει παράταση ενός έτους για την υποβολή αίτησης από εργοδότη ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

Όπως ορίζεται, «εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), μπορεί να υποβάλει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις απασχόλησης, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία».

