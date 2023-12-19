Εξεταστική για τα Τέμπη: Στην επίσημη δήλωση δικτύου παρέπεμψε ο Τ. Μαντέλης για τους λόγους του δυστυχήματος

Στην επίσημη «δήλωση δικτύου», που δείχνει την κατάσταση κατά τον χρόνο του συμβάντος παρέπεμψε ο πρώην υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών Τάσος Μαντέλης, που εκλήθη από την εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» να φωτίσει την υπόθεση ως προς το χρονικό διάστημα 1997-2004.

Όπως είπε, η δήλωση δικτύου αναφέρει ρητά ότι υπάρχει κεντρικός χειριστής στη Λάρισα και αυτός υποχρεούται να διαχειρίζεται την κυκλοφορία. Επομένως, είτε υπάρχει η ανεπτυγμένη πληροφορία με το (σύγχρονο σύστημα) ERTMS είτε η συμβατική πληροφορία με την ηλεκτρική σηματοδότηση, κάποιος θα διαχειριστεί την πληροφορία που θα υπάρξει, είπε ο κ. Μαντέλης, κληθείς να πει -κατά την κρίση του- ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Συγκεκριμένα είπε ότι, διαβάζοντας τη δήλωση δικτύου, βλέπουμε πως υπάρχει «χωρητικότητα» η οποία είναι κατειλημμένη από την επιβατική αμαξοστοιχία. Το ερώτημα είναι ότι, ενώ έχει πρώτη προτεραιότητα ο επιβατικός συρμός και ο εμπορικός συρμός έχει τέταρτη προτεραιότητα, πως (ο εμπορικός) μπαίνει στη γραμμή που την έχει καταλάβει η αμαξοστοιχία Ιντερσίτι; Όποιος χειρίζεται την κυκλοφορία δίνει εντολές στους οδηγούς ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τη γραμμή, σημείωσε ο κ. Μαντέλης.

Ερωτηθείς γιατί δεν σημειώθηκαν σοβαρά ατυχήματα την προηγούμενη περίοδο, που δεν υπήρχαν προηγμένα συστήματα, είπε: Λόγω ικανού στελεχιακού δυναμικού. Αυτοί που ήταν στις θέσεις, έκαναν καλά τη δουλειά τους. Όσο για την επιλογή των σταθμαρχών είπε ότι ετηρούντο οι κανόνες του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας.

Η εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Τετάρτη προκειμένου να εξετάσει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ (2005-2008).

Η επιτροπή αποφάσισε επίσης να ζητήσει από την Ολομέλεια της Βουλής την παράταση των εργασιών της μέχρι την 22α Ιανουαρίου 2023, οπότε και αναμένεται να ζητήσει επιπλέον παράταση λόγω του πλήθους των προτεινόμενων, από τα κόμματα, μαρτύρων.

