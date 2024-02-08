Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στάση αναμονής τηρεί η κυβέρνηση έναντι των αγροτών, εξακολουθώντας να διατηρεί χαμηλούς τόνους και τοποθετώντας εκ νέου στο ζύγι των αποφάσεων από τη μια τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου και από την άλλη τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας αλλά και τη στήριξη που ήδη έχει παρασχεθεί.

Οι "κόκκινες γραμμές" έχουν ήδη διατυπωθεί και από τον ίδιο των πρωθυπουργό, ο οποίος κάλεσε μεν εκ νέου τους αγρότες σε διάλογο, αλλά υπό την αυστηρή προϋπόθεση των ανοιχτών δρόμων. "Είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο αλλά να το ξαναπώ: Ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους, γιατί κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο όσο δίκαιο κι αν είναι το αίτημά τους και να διαταράσσει την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου" ξεκαθάρισε.

Είναι σαφής άλλωστε η βούληση της κυβέρνησης να εξετάσει όλα τα αιτήματα όχι μόνο των αγροτών αλλά κάθε κοινωνικής ομάδας που διεκδικεί, ωστόσο όλα εξετάζονται και υπό τον όρο ότι δεν τιθέται εν κινδύνω η πορεία της οικονομικής κατάστασης της χώρας, αλλά και της διαφύλαξης της απόλυτης ελευθερίας των μετακινήσεων, των συγκοινωνιών, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι "σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορούμε να συζητήσουμε προφανώς".

Προς ώρας πάντως, η κυβέρνηση δεν αναμένεται να προβεί σε περαιτέρω βήματα προσέγγισης με τους αγρότες και φαίνεται ότι σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε εντάσσεται και η συνάντηση σήμερα στις 11.30 π.μ. του πρωθυπουργού με τους περιφερειάρχες στο Μέγαρο Μαξίμου. Μία συνάντηση κατά την οποία θα αναζητηθούν και συμμαχίες αλλά και η συνδρομή των περιφερειαρχών στην εκτόνωση της κρίσης με τους αγρότες. Βέβαια το ενδιαφέρον εστιάζεται στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος στέκεται υποστηρικτικά στο πλευρό των αγροτών, κρίνοντας δίκαιες τις κινητοποιήσεις τους.

Εκτιμά δε, ότι η Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες από την κακοκαιρία Daniel βιώνει τη "μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο" όπως δήλωσε πρόσφατα, παρεβρισκόμενος στο συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων της περιφέρειάς του.

Σε κάθε περίπτωση το κλίμα που θα προκύψει κατά τη συνάντηση με τους περιφερειάρχης αλλά κι η τυχόν συμβολή τους που θα ακολουθήσει στην προσέγγιση με τους αγρότες, θα κρίνει και τα επόμενα βήματα και των δύο πλευρών.

Δεδομένου επίσης ότι κυβερνητικές πηγές ουκ ολίγες φορές τις τελευταίες ημέρες αφήνουν να εννοηθεί ότι όλα εξετάζονται και όλα μελετώνται, χωρίς να απορρίπτονται εκ προοιμίου. "Οι αγρότες βάζουν τα ζητήματά τους, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τα εξετάζει και θα επανέλθουμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν είναι υλοποιήσιμα, αλλά εμείς κάνουμε διάλογο" σχολίαζε κυβερνητικός παράγων.

Δεύτερη προϋπόθεση πάντως για την υλοποίηση μίας συνάντησης που ζητούν οι αγρότες με τον πρωθυπουργό – την οποία και ο ίδιος δεν απέκλεισε – και έναν ουσιαστικό διάλογο μαζί του, αποτελεί η ύπαρξη ενός ενιαίου θεσμικού οργάνου εκπροσώπησης των αγροτών έναντι των πολλαπλών χωριστών μπλόκων τα αιτήματα των οποίων ποικίλουν.

Σημαντική επίσης κρίνεται την επόμενη Πέμπτη η σύσκεψη που προγραμματίζεται μεταξύ των όλων εμπλεκομένων υπουργών με το ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ της Θεσσαλίας για τη συγκρότηση του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων στη Λάρισα.

Ένα θέμα το οποίο επίσης αποτελεί "αγκάθι" στις σχέσεις κυβέρνησης και περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με τον Δημήτρη Κουρέτα να καταγγέλλει ότι επιχειρείται να μείνει εκτός του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων (ΕΦΔΥ) η περιφέρεια, ενώ αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει και σε άλλους θεσσαλικούς φορείς γιατί όπως υποστηρίζουν δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο ποιος θα είναι ο ρόλος των ΤΟΕΒ σε ότι αφορά την άρδευση.

