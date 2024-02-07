Έκλεισε για λίγη ώρα ο δρόμος στην παλιά εθνική οδό στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου από τους διαμαρτυρόμενους αγρότες της Λάρισας με φωτιές σε άχυρα και λάστιχα, οι οποίοι θα συνεχίσουν να κλείνουν τους δρόμους για κάποιο διάστημα της ημέρας μέχρι την Παρασκευή, ζητώντας ταυτόχρονα συνάντηση απευθείας με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο να ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση κάποια εκ των αιτημάτων τους.

Τονίζουν δε, ότι θέλουν πολιτισμένο διάλογο και πως δεν εκβιάζουν. Ωστόσο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι την Παρασκευή οι κινητοποιήσεις θα είναι πιο δυναμικές σε ότι αφορά και το κλείσιμο των δρόμων.

Αναλυτικότερα ο Ρίζος Μαρούδας (πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας), σημείωσε: «Θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις, να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας που είναι αιτήματα επιβίωσης. Θα πάμε σε πολιτισμένο διάλογο με την κυβέρνηση για να δούμε ποια αιτήματα μας μπορεί να ικανοποιήσει. Κλείνουμε συμβολικά τους δρόμους. Αυτή η κατάσταση σήμερα εδώ είναι το πρώτο βήμα κλιμάκωσης και θα ακολουθήσουν και άλλα με δράσεις και στους δρόμους και στις πόλεις και στην Αθήνα αν χρειαστεί. Δεν μας αφήσαν να ανέβουμε με τα τρακτέρ στην εθνική, αλλά μπορούμε να το κάνουμε ανά πάσα στιγμή, όμως δεν θέλουμε να προκαλέσουμε κάποιο ατύχημα. Πρέπει να συνθηκολογήσει η κυβέρνηση ότι μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε, είναι αναφαίρετο δικαίωμα μας».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδηρόπουλος, επισήμανε: «Εμείς αποδείξαμε ότι είμαστε ενωμένοι. Περιμένουμε το μήνυμα του πρωθυπουργού όπου σε μία ώρα το αίτημα για να γίνει η συνάντηση θα είναι στο γραφείο του. Ο δρόμος θα είναι ανοιχτός, δεν θα εκβιάσουμε κανέναν. Από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει το σκηνικό. Τώρα είναι υπεύθυνος ο πρωθυπουργός για να δώσει ένα μήνυμα για συνάντηση για να τελειώνουμε, θεωρούμε ότι υπάρχουν απαντήσεις. Δεν είναι όλα οικονομικά τα αιτήματα, αφορούν και την ποιότητα και τους ελέγχους και το πως θα παράγουμε για να είμαστε βιώσιμοι».

Ο επίσης αγροτοσυνδικαλιστής Γιάννης Κουτσούκης, υπογράμμισε: «Ευχαριστούμε τους αγρότες που συμπαραστέκονται στην πληγωμένη Θεσσαλία. Είμαστε από τις 13 Δεκεμβρίου στο δρόμο. Υπάρχει κοινός τόπος με την κυβέρνηση, υπάρχουν πράγματα που μπορούν ακόμη να τα δώσουν. Να το κάνουν άμεσα, γιατί η ευθύνη της κλιμάκωσης δεν ανήκει στους αγρότες αλλά στην ίδια την κυβέρνηση».

Πηγή: onlarissa.gr



