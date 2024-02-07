Βουλή: Παραλήρημα Παύλου Σαράκη για την LGBTQ+ κοινότητα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την έντονη αντίδραση τόσο των φορέων όσο και των μελών της ελληνικής αντιπροσωπίας προκάλεσαν ομοφοβικές αναφορές του βουλευτή Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης, Παύλου Σαράκη, κατά την συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών για το νομοσχέδιο του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Η ατμόσφαιρα άρχισε να ηλεκτρίζεται από νωρίς το απόγευμα, κατά την δεύτερη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών, όπου είχαν προσκληθεί οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς προκειμένου να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου, με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης να ζητά επανειλημμένα από τους φορείς της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να του εξηγήσουν «τι είναι το Q τι είναι το Τ, το Κ το I και το +» του ακρωνύμιο LGBTQ+».

Το γάντι σήκωσε η Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Άννα Απέργη, που τον κάλεσε να μην εκφράζεται με ρητορική μίσος και ρατσιστικό λόγο μέσα στη Βουλή, τονίζοντας πως «κακοποιούμαστε έξω, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα κακοποιούμαστε». «Είναι ανεπίτρεπτο να επιτρέπετε και να αφήνετε να χειροκροτούν επιθέσεις και στοχοποιήσεις εναντίον βουλευτών που εκλέγονται από την ελληνική κοινωνία. Δε θα γίνει εδώ gay pride», υποστήριξε σε έντονο ύφος ο Π. Σαράκης, μετά το χειροκρότημα που συγκέντρωσε η παρέμβαση της κα. Απέργη.

Η ένταση πάντως συνεχίστηκε και κατά την επόμενη συνεδρίαση, με τον Πάυλο Σαράκη από το βήμα της Αίθουσας της Γερουσίας, να προβαίνει σε μία ακόμα τοποθέτηση για το σύμβολο (+) στο ακρωνύμιο LGBTQ+, με τον ίδιο να υποστηρίζει: «Μήπως αυτό το (+) το οποίο επικαλείται αυτή η κοινότητα και συνοδεύει πάντοτε την ονοματοδοσία τους, δεν είναι απλά ένα σύμβολο αλλά ένα αριθμητικό σύμβολο πρόσθεσης νέων σεξουαλικών προσδιορισμών και προσανατολισμών οι οποίοι θα προστίθενται μελλοντικά παραδείγματος χάριν για άτομα που έλκονται από ζώα. Κτηνοβασία. Για τα άτομα εκείνα που έλκονται από μικρά παιδιά. Παιδοφιλία. Από άτομα τα οποία έλκονται από αντικείμενα. Και από άλλες δηλαδή διαστροφικές παράφυσή έλξεις». Η αναφορά του στους όρους παιδοφιλία και κτηνοβασία προκάλεσε την έντονη αντίδραση στα έδρανα, με την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα να παίρνει το λόγο, υποστηρίζοντας πως «Δεν μπορεί να ακούγονται αυτά σε επιτροπή για γάμο για την ισότητα» και τον προεδρεύοντα Λάζαρο Τζαβδαρίδη να τονίζει ότι «ο καθένας έχει ευθύνη των λεγομένων του». «Κύριε πρόεδρε δεν είναι απλό το θέμα. Είναι ξεκάθαρα κακοποιητικός λόγος», ανταπάντησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Σαράκη να την καλεί να του εξηγήσει τι σημαίνει το σύμβολο στο ακρωνύμιο.

Πηγή: skai.gr

