Φάμελλος: Zαμηλό κόστος στην αγροτική παραγωγή συμφέρει αγρότες και καταναλωτές

Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό όπως και για την Παιδεία, ασκεί ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας ότι «τα αιτήματα και οι κινητοποιήσεις των αγροτών είναι δίκαια», καθώς, επίσης, ότι το κόμμα του στηρίζει τις κινητοποιήσεις των φοιτητών.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Κανάλι Ένα Πειραιά 90,4», ο κ. Φάμελλος αναφέρει: «Ενώ ο κ. Αυγενάκης δήλωσε από την Agrotica ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια τώρα η Κυβέρνηση αλλάζει στάση και ο υφυπουργός του ίδιου υπουργείου κ. Κελέτσης διατείνεται ότι τα αιτήματα έχουν μαξιμαλισμό, δηλαδή ότι ζητούν πολλά οι αγρότες. Και αυτό γιατί η Κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να διαχειριστεί τις αιτίες των προβλημάτων, δηλαδή την ακρίβεια, και τώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί και τη συζήτηση, το διάλογο, που δεν έχει με τους αγρότες».

Στρέφοντας τα βέλη κατά του πρωθυπουργού αναφέρει; «Ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε ένα μέτρο που αφορά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, το οποίο θα έλεγα ότι είναι περίπου το 1/10 των αναγκών και των αιτημάτων των αγροτών. Αυτό που έγινε τελικά από την κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Το ίδιο θα έλεγα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή ακόμη και τα μέτρα που έχουμε για την ακρίβεια, τα επιδόματα, οι επιδοτήσεις, η μη διαχείριση της αισχροκέρδειας, είναι κοροϊδία. Δεν έχει κανένα νόημα η Κυβέρνηση, η πολιτεία, να χρηματοδότει τα υπερκέρδη είτε άμεσα από την τσέπη είτε έμμεσα από την φορολογία. Εδώ υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο τροφοδοτεί η Κυβέρνηση, που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους».

Ερωτηθείς για τις κινητοποιήσεις των αγροτών ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε «Οι κινητοποιήσεις και η μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων των αγροτών είναι δίκαια γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής, στο οποίο δεν μπορεί αντεπεξέλθει κάποιος αγρότης, ιδιαίτερα οι μικροί και μικρομεσαίοι αγρότες».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τα μη Κρατικά Πανεπιστήμια ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε «Δυστυχώς για την κυβέρνηση υπάρχει και η πραγματικότητα. Πρόσφατα διάβαζα από την ανακοίνωση της Συγκλήτου του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ένα από τα καλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ότι υπάρχει μείωση πόρων κατά 60%. Δυστυχώς για την Κυβέρνηση υπάρχει και η αλήθεια. Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρχουν ιδιωτικά κολλέγια, για να αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι των κολλεγίων, για να υποχρηματοδοτούνται τα δημόσια πανεπιστήμια, για να υπάρχει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, που έκοψε 38 χιλιάδες θέσεις από δημόσια πανεπιστήμια και να καταργηθούν σχολές των δημοσίων πανεπιστημίων, όπως η κορυφαία, η Νομική στην Πάτρα, που είχε ιδρυθεί από την Κυβέρνηση Τσίπρα. Η Κυβέρνηση αυτή έχει παρελθόν και φοβάμαι ότι μια υπόθεση όπως είναι η Παιδεία θέλει να τη μετατρέψει σε πεδίο κερδοσκοπίας».

Σχολιάζοντας τις κινητοποιήσεις των φοιτητών επεσήμανε «Η γνώση και η Παιδεία είναι η επιλογή ελευθερίας, που έχουν οι νέοι στη ζωή τους. Να επιλέξουν, να δουλέψουν και να προκόψουν. Είναι επιλογή της κυβέρνησης να υποβαθμίσει τη δημόσια παιδεία και το κάνει συστηματικά. Γι' αυτό και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, γιατί τα παιδιά αυτά στηρίζουν τη Δημοκρατία και την ελευθερία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

