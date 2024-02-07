«Είναι προσωπική βούληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η χώρα μας να αλλάξει -και έχει ξεκινήσει να αλλάζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια και να υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα- και μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και κρίσεις», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Ο κ.Μαρινάκης αναφερόμενος στη δημόσια τηλεόραση, είπε ότι είναι μια περίπτωση που «εν κινήσει» και με σεβασμό στην ιστορία της και με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την προσθήκη νέων ανθρώπων με όρεξη και κέφι για δουλειά, αλλάζει κι αυτή, και το βλέπουν καθημερινά οι πολίτες.

Ο κ. Μαρινάκης κατά την επίσκεψη του στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ όπου συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρη Γαλαμάτη, περιηγήθηκε στους χώρους του Ραδιομεγάρου, στα στούντιο αλλά και στον χώρο του αρχείου της Δημόσιας Τηλεόρασης, του οποίου έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση, ένα φιλόδοξο και οραματικό σχέδιο που θα αφήσει σημαντική παρακαταθήκη στην δημόσια τηλεόραση.

Στη δήλωση του αργότερα, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο μεταξύ άλλων για "ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση, σε επίπεδο κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικών υποδομών και ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο το οποίο, στο τέλος της ημέρας, θα παράγει ένα προϊόν που θα «επιστρέφει» στους Έλληνες πολίτες".

Ο υφυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Κωνσταντίνο Ζούλα και την διευθύνουσα σύμβουλο Κατερίνα Κασκανιώτη και συζήτησαν το σχέδιο του νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2024 - 2027. Μαζί τους ήταν από την πλευρά της ΕΡΤ ο Βαγγέλης Λουριδάς, γενικός διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Σωκράτης Χατζηιωάννου, διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Κωστής Φιλιππόπουλος, προϊστάμενος των Νομικών Υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης και των συναντήσεων του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε:

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρεθήκαμε σήμερα μαζί με το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης τον κ. Δημήτρη Γαλαμάτη, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, επισκεπτόμενοι τις εγκαταστάσεις και τα στούντιο και είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με τον κ. Ζούλα και την κ. Κασκανιώτη τους οποίους ευχαριστώ και για την συνεργασία και για την σημερινή συνάντηση. Ουσιαστικά μας τέθηκαν όλα τα τρέχοντα ζητήματα αλλά και οι μεγάλοι στόχοι των επόμενων μηνών και των επόμενων ετών. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά λόγια, γιατί νομίζω πως μιλά από μόνο του το έργο που έχει παραχθεί τα τελευταία -λίγο περισσότερο από- τέσσερα χρόνια, το οποίο σέβεται και τιμά τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, σέβεται και τιμά όσα έχουν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες στην κρατική τηλεόραση. Ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση, σε επίπεδο κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικών υποδομών και ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο το οποίο, στο τέλος της ημέρας, θα παράγει ένα προϊόν που θα «επιστρέφει» στους Έλληνες πολίτες.

Με πολύ μεγάλη σημασία στο ΕΡΤNews που αρχίζει και γίνεται πλέον, μια πολύ δυνατή φωνή ενημέρωσης για όλους τους Έλληνες πολίτες, μια πολύ δυνατή φωνή και της χώρας μας σταδιακά από τη μια άκρη στην άλλη, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κανάλια που συνεχίζουν πολύ δυναμικά το έργο τους.

Θα ξεχωρίσω το ERTFLIX, το οποίο σε λίγους μήνες, τον Απρίλιο, κλείνει 4 χρόνια. Είναι κάτι που, αν κάτσουμε λίγο να το δούμε και να το ψάξουμε θα δούμε πως μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, κάτι το οποίο πριν κάποια χρόνια θα ήταν ανήκουστο, τι να μπορεί να παραχθεί σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα και μάλιστα με τόσο ποιοτικό προϊόν.

Επέλεξα να πω δυο λόγια στο τέλος αυτής της πρώτης -από τις πολλές που ελπίζω και πιστεύω ότι θα γίνουν- επίσκεψης κι ελπίζω πως και αυτή και όσες θα ακολουθήσουν θα είναι ουσιαστικές και να έρθω εδώ στο αρχείο της ΕΡΤ. Γιατί αυτή η προσπάθεια που γίνεται, είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο συνολικά για την ψηφιοποίηση, συγχρηματοδοτούμενο και από πόρους του ΕΣΠΑ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός των επόμενων ετών. Το έργο αυτό ξεκινά από το παρελθόν, γίνεται στο «τώρα» και μπορεί να φτάσει στο πολύ μακρινό μέλλον.

Εδώ, είναι μια κληρονομιά που ανήκει συνολικά στον ελληνικό λαό, οπτικοακουστικό υλικό από πολύ ιστορικές στιγμές, ομιλίες, συζητήσεις μεγάλα γεγονότα, είναι όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ψηφιοποίησης και να μείνουν για να είναι για πάντα διαθέσιμα στους μεγαλύτερους που τα είχαν ζήσει και να μπορούν να ανατρέχουν και σε εμάς τους νεότερους που πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζουμε τόσο καλά αλλά και σε αυτούς οι οποίοι έρχονται, εφόσον το θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να τα γνωρίσουν. Και μιλάμε για λόγους εκπαιδευτικούς, για πρόσβαση από τα σχολεία μας, μιλάμε για δυνατότητες οι οποίες θα υπάρχουν πολύ σύντομα γιατί η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Είναι προσωπική βούληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η χώρα μας να αλλάξει -και έχει ξεκινήσει να αλλάζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια και να υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα- και μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και κρίσεις.

Η δημόσια τηλεόραση - και το έχουμε πει πολλές φορές- είναι μια περίπτωση που «εν κινήσει» και με σεβασμό στην ιστορία της και με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την προσθήκη νέων ανθρώπων με όρεξη και κέφι για δουλειά, αλλάζει κι αυτή το βλέπουν καθημερινά οι πολίτες. Είμαστε λοιπόν κι εμείς εδώ και λίγες εβδομάδες μέλη αυτής της ομάδας και θα συνεχίσουμε για μια ΕΡΤ όλο και πιο αξιόπιστη, όλο και πιο σύγχρονη, όλο και πιο ουσιαστική, όλο και πιο αποτελεσματική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.