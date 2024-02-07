Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση με τους περιφερειάρχες έχει αύριο το πρωί ο πρωθυπουργός - Το απόγευμα θα δεχθεί τον Μ.Βέμπερ

Στις 11.30 το πρωί θα δεχθεί του περιφερειάρχες στο Μέγαρο Μαξίμου 

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30, θα έχει συνάντηση με τους περιφερειάρχες, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 18:15, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μητσοτάκης συνάντηση περιφέρειες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark