Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30, θα έχει συνάντηση με τους περιφερειάρχες, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 18:15, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
