Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις επί του εδάφους, ενόψει και της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξη της Ελλάδας στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

