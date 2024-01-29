«Ενημέρωσα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στ. Κασσελάκη, για τα θέματα εθνικής άμυνας, κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο ΥΠΕΘΑ, στην οποία συνοδευόταν από τον τομεάρχη Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, και τον διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του, Μιχάλη Καπνισάκη.

Κατά τη συνάντησή μας ανέφερα στον κ. Κασσελάκη ότι η καλόπιστη κριτική είναι ευπρόσδεκτη, αλλά και ότι είναι αναγκαία η ομοψυχία του πολιτικού κόσμου στα εθνικά ζητήματα.

Ενημέρωσα τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ @skasselakis για τα θέματα Εθνικής Άμυνας, κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο ΥΠΕΘΑ, στην οποία συνοδευόταν από τον Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Μιχάλη Καπνισάκη.



Κατά τη συνάντησή μας… pic.twitter.com/eH8CO90BKl — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 29, 2024

Ακόμη, επανέλαβα ότι είμαι πάντοτε στη διάθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εκτενή ενημέρωση».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.