Δένδιας για Κασσελάκη: Ευπρόσδεκτη η καλόπιστη κριτική, αναγκαία η ομοψυχία του πολιτικού κόσμου στα εθνικά ζητήματα

«Κατά τη συνάντησή μας ανέφερα στον κ. Κασσελάκη ότι η καλόπιστη κριτική είναι ευπρόσδεκτη, αλλά και ότι είναι αναγκαία η ομοψυχία του πολιτικού κόσμου στα εθνικά ζητήματα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

«Ενημέρωσα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στ. Κασσελάκη, για τα θέματα εθνικής άμυνας, κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο ΥΠΕΘΑ, στην οποία συνοδευόταν από τον τομεάρχη Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, και τον διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του, Μιχάλη Καπνισάκη.

Κατά τη συνάντησή μας ανέφερα στον κ. Κασσελάκη ότι η καλόπιστη κριτική είναι ευπρόσδεκτη, αλλά και ότι είναι αναγκαία η ομοψυχία του πολιτικού κόσμου στα εθνικά ζητήματα.

Ακόμη, επανέλαβα ότι είμαι πάντοτε στη διάθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εκτενή ενημέρωση».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

