Απορρίφθηκε το αίτημα του Φρέντη Μπελέρη για ειδική άδεια ορκωμοσίας

Το Ειδικό Δικαστήριο Κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς, GJKKO, απέρριψε το αίτημα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντη Μπελέρη να ορκιστεί ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 29 Ιανουαρίου.

Ο δικηγόρος του σύμφωνα με το himara.gr υπογράμμισε ότι σκόπιμα δεν επιτρέπεται στον Μπελέρη να ορκιστεί καθώς η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη συμπάθεια για τον δήμο Χιμάρας όσο κανένας. Πρόσθεσε ότι θα ασκηθεί έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Θα προσφύγουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Είναι μια απόφαση με στοιχεία φασιστικού πνεύματος. Η πρωτόδικη απόφαση τονώνει τις ενέργειες της κυβέρνησης για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Χιμάρα. Δεν είναι αλήθεια. Το δικαστήριο την επικύρωσε χωρίς να αλλάξει κανένα μέρος αυτής της απόφασης. Δεν μας έγινε γνωστή η αιτιολόγηση. Είμαστε στο τέλος της διαδικασίας, η ίδια τριάδα έχει πάρει τον δρόμο για να τον τιμωρήσει και να μην πάρει ειδική άδεια. Θέλουν πάση θυσία τον δήμο Χιμάρας», είπε ο δικηγόρος.

Για την υπόθεση Μπελέρη έχουν απορριφθεί πολλά αιτήματα προκειμένου να ορκιστεί. Αρχικά το αίτημά του μεταφέρθηκε από το Ειδικό Δικαστήριο σε αυτό του Δυρραχίου. Αφού τα δύο θεσμικά όργανα κήρυξαν αναρμοδιότητα για την εξέταση του αιτήματος του Φρέντη Μπελέρη, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι αυτή η απόφαση έπρεπε να ληφθεί από το GJKKO. Το τελευταίο, δεν έδωσε στον Μπελέρη την άδεια να ορκιστεί, απόφαση που επικυρώθηκε και σήμερα από το Εφετείο του GJKKO.



