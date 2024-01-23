Ζελένσκι: Τουλάχιστον 18 νεκροί και 130 τραυματίες τις τελευταίες ώρες

Τα ρωσικά πλήγματα των τελευταίων ωρών προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 130, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Περισσότερες από 200 τοποθεσίες επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένων 139 κατοικιών (…) 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν και δέχθηκαν ιατρική φροντίδα. Δυστυχώς, 18 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Νωρίτερα, η γενική εισαγγελία έκανε λόγο για 19 νεκρούς – εκ των οποίων οι 15 στην περιφέρεια του Χαρκόβου – και 120 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

