Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μπλίνκεν: Στο επίκεντρο η Γάζα και οι επιθέσεις των Χούθι



O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Antony Blinken.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν η κατάσταση στη Γάζα, οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και οι κίνδυνοι για την ελευθεροπλοΐα από τις επιθέσεις των Χούθι.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Antony Blinken συζήτησαν ακόμη διμερή ζητήματα, ενόψει και της έναρξης του επόμενου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ τον Φεβρουάριο στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.