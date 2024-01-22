Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μπλίνκεν: Στο επίκεντρο η Γάζα και οι επιθέσεις των Χούθι

Συζήτησαν ακόμη διμερή ζητήματα, ενόψει και της έναρξης του επόμενου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ τον Φεβρουάριο στην Ουάσιγκτον.

Μητσοτάκης- Μπλίνκεν


O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Antony Blinken.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν η κατάσταση στη Γάζα, οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και οι κίνδυνοι για την ελευθεροπλοΐα από τις επιθέσεις των Χούθι.
 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Antony Blinken συζήτησαν ακόμη διμερή ζητήματα, ενόψει και της έναρξης του επόμενου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ τον Φεβρουάριο στην Ουάσιγκτον.

