Ο βουλευτής της ΝΔ, Θοδωρής Ρουσόπουλος, εξελέγη σήμερα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρώπης.

Από σήμερα ο Θ. Ρουσόπουλος είναι ο 35ος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1949 και ο πρώτος Έλληνας υπήκοος που κατέχει το αξίωμα. Θα υπηρετήσει θητεία ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Ο κ. Ρουσόπουλος εξελέγη ομόφωνα από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, ενώ απέναντί του δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα. Τον στήριξαν και τα πέντε μεγάλα κόμματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης- Ομάδα Σοσιαλιστών/Δημοκρατών και Πρασίνων (SOC), Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP/CD), Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών & Δημοκρατική Συμμαχία (EC/DA), Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και Ομάδα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αριστεράς (UEL).

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, με έδρα το Στρασβούργο που ιδρύθηκε πριν από 75 χρόνια. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης συντίθεται από 612 Βουλευτές των 46 χωρών-μελών οι οποίοι εκπροσωπούν 675 εκατομμύρια κατοίκους της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για την εκλογή του κ. Ρουσόπουλου:

O Θεόδωρος Ρουσόπουλος είναι ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που εκλέγεται Προέδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και μάλιστα ομόφωνα. Η εκλογή του αποτελεί μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας.



Του εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

